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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Бегущий столкнулся со смертельным несчастным случаем с участием транспортного средства

Женщина-пешеход идет по тротуару, когда на нее наезжает автомобиль. К сожалению, она не выживает после столкновения.

 and  Ksenia Johnson
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После дорожно-транспортного происшествия в Кобурге 54-летняя женщина трагически скончалась в...
После дорожно-транспортного происшествия в Кобурге 54-летняя женщина трагически скончалась в больнице.

- Бегущий столкнулся со смертельным несчастным случаем с участием транспортного средства

Водитель скончался от полученных травм после того, как его сбил автомобиль в Кобурге. По словам представителей властей, 71-летний мужчина неожиданно потерял контроль над своим автомобилем в один из четвергов днем, выехал на тротуар и столкнулся с 54-летней женщиной.

Женщину доставили в больницу в критическом состоянии, где она скончалась от полученных травм поздно вечером, как сообщил представитель полиции. Представители властей сейчас расследуют причину инцидента в сотрудничестве со специалистом.

71-летний мужчина был за рулем автомобиля, когда потерял контроль над ним. Автомобиль выехал на тротуар, что привело к трагическому происшествию.

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