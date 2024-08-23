- Бегущий столкнулся со смертельным несчастным случаем с участием транспортного средства

Водитель скончался от полученных травм после того, как его сбил автомобиль в Кобурге. По словам представителей властей, 71-летний мужчина неожиданно потерял контроль над своим автомобилем в один из четвергов днем, выехал на тротуар и столкнулся с 54-летней женщиной.

Женщину доставили в больницу в критическом состоянии, где она скончалась от полученных травм поздно вечером, как сообщил представитель полиции. Представители властей сейчас расследуют причину инцидента в сотрудничестве со специалистом.

71-летний мужчина был за рулем автомобиля, когда потерял контроль над ним. Автомобиль выехал на тротуар, что привело к трагическому происшествию.

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