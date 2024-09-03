- Беглец скрывается в шкафу.

Двумя днями после своего побега заключенный, бежавший из тюрьмы в Bochum, был обнаружен спрятанным в шкафу в доме своих родителей. 37-летний преступник находился под надзором и не явился на запланированную встречу в субботу, как сообщил представитель полиции.

Во время проверки возможных укрытий полицейские также осмотрели дом родителей преступника в Unna. После того, как они получили доступ в квартиру с помощью запасного ключа соседа, они обнаружили беглеца, спрятавшегося в шкафу.

По данным тюрьмы Bochum-Langendreer, преступник был переведен в тюрьму строгого режима. Вероятность возобновления надзора кажется маловероятной. Преступник должен отбыть оставшуюся часть своего срока, который истекает летом 2027 года.

После обыска в Unna было установлено, что сбежавший преступник имеет связь с городом Bochum-Langendreer. Несмотря на продление срока, для преступника могут возникнуть трудности с отбыванием наказания в Германии из-за своих предыдущих побегов.

Читайте также: