Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПреступность

Беглец из Сирии, предположительно, сбросил документы.

26-летний индивидуум находится в настоящее время под стражей до судебного разбирательства

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Пчелa былa перевезена вертолетом в Карлсруэ, где она и находится
Пчелa былa перевезена вертолетом в Карлсруэ, где она и находится

Беглец из Сирии, предположительно, сбросил документы.

Следуя трагическому инциденту с ножевым нападением в Солingen, Федеральная прокуратура расследует дело 26-летнего сирийца подозреваемого в терроризме. Сообщается, что мужчина скрылся после нападения и был впоследствии задержан. Он якобы предоставил следствию существенный след, ведущий к его личности.

Появились новые подробности о сирийце, связанном с смертельным ножевым нападением в Солingen. Согласно сообщениям СМИ, подозреваемый, опознанный как Исса Х., якобы сбежал с места преступления в пятницу вечером и спрятался в ближайшем дворе. Во время бегства он избавился от окровавленной куртки и своих документов, которые были обнаружены полицией и позволили установить его личность. Как сообщается, Х. сдался следователям примерно через 24 часа, признавшись: "Я тот, кого вы ищете".

Х. был арестован в субботу вечером и содержится под стражей. Судья Федерального верховного суда (BGH) в Карлсруэ выдал ордер на арест, в том числе по обвинению в принадлежности к террористической группе "Исламское государство" (ИГ) и убийстве, согласно последнему заявлению Федеральной прокуратуры. В связи с подозрением на террористическую связь Федеральная прокуратура взяла расследование в отношении Х. под свой контроль.

Х. разделяет идеологию террористической группы "Исламское государство" и стал ее членом в неопределенный момент до 23 августа, согласно обвинению. Из-за своих радикальных исламистских взглядов он решил атаковать "неверных" на городском фестивале в Солingen, где якобы нанес ножевые ранения в шею и верхнюю часть тела многочисленным посетителям фестиваля. После этого он смог скрыться в возникшей панике и хаосе.

Двух вооруженных полицейских в специальной экипировке доставили Х. в конвое автомобилей, один из них силой прижал его голову к земле, заставив его едва двигаться. Подозреваемый также был замечен в белой перчатке на левой руке, но причина этого остается неясной.

Возможная депортация

Указание на потенциальную террористическую связь с инцидентом со стачиванием усиливается. Ранее радикальная группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за ножевое нападение, что тщательно проверяется министром внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гербертом Рёлем. "Обычно они, как правило, правы, но, конечно, это также может быть ложное сообщение", - сказал Рёль в ARD "Tagesthemen".

Рёль также упомянул, что подозреваемый проживал недалеко от места преступления в центре Солingen, где он жил в приюте для беженцев. Он считается высокоподозреваемым с вескими доказательствами. Sources suggest that H. could have been deported last year, as his asylum application was rejected. He was planned to be deported to Bulgaria, where he had originally entered the EU. However, he initially went into hiding and was granted subsidiary protection after the transfer deadline expired.

Поминальные службы в Солingen

При нападении погибли два мужчины и одна женщина в возрасте от 56 до 67 лет. Восьмерых человек ранили, четверо из них первоначально находились в критическом состоянии. Однако их состояние стабилизировалось к воскресенью, согласно данным врачей. Все пострадавшие уже выздоровели и чувствуют себя хорошо, как объявил Томас Штандль, медицинский директор городской больницы Солingen, на телестанции "Вельт".

В воскресенье люди собрались в Солingen на поминальные службы, в субботу вечером состоялась траурная акция на Неumarke, на которой присутствовали федеральный министр внутренних дел Нэнси Фесер и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst. Во всем штате были отменены общественные мероприятия, а государственное правительство назначило внеочередное заседание кабинета в Дюссельдорфе в воскресенье.

Расследование инцидента со стачиванием в Солingen раскрывает потенциально серьезное преступление, так как подозреваемый обвиняется в принадлежности к террористической группе "Исламское государство" (ИГ) и убийстве. Подозреваемый в терроризме Исса Х. якобы пытался избежать правосудия, скрывшись после нападения и спрятавшись во дворе рядом.

Индивида вытаскивают из вертолета, он стоит слегка сгорбившись и без обуви.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вскоре Харрис и Валц сумели накопить сотни миллионов долларов для своих политических кампаний.
Политика

За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов.

За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов. Камала Харрис и ее команда кампании собрали впечатляющие $540 миллионов пожертвований с начала своей кампании на пост вице-президента, как сообщается в их заявлениях. Эта пиковая сумма была названа "рекордной". На прошлой неделе на демократическом съезде в Чикаго поступило

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Авиационная отрасль сталкивается с возможной отменой рейсов из-за растущих расходов
Политика

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии В скором времени ожидается рост налогов на авиацию в мае, что, по мнению экспертов отрасли, приведет к отмене рейсов в немецких аэропортах. Председатель Ассоциации немецкой авиации (BDL) Йоахим Ланг заявил, что это приведет к потере 4 миллионов мест

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В 5:09 вечера Маск выступает за освобождение генерального директора Telegram
Политика

В 5:09 вечера Маск выступает за освобождение генерального директора Telegram

В 5:09 вечера Маск выступает за освобождение генерального директора Telegram 16:37 Сёдер расходится во мнениях с Креtschмером по вопросу УкраиныБаварский министр-президент Маркус Сёдер не согласен с позицией своего саксонского коллеги Михаэля Креtschмера (ХДС) по вопросу Украины. "У нас чёткая позиция. У господина Креtschмера своя, которую я уважаю.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Арестованный человек связан с инцидентом с ножевым нападением на Солингера в полицейском опеке
Политика

Арестованный человек связан с инцидентом с ножевым нападением на Солингера в полицейском опеке

- Арестованный человек связан с инцидентом с ножевым нападением на Солингера в полицейском опеке Подозреваемый в участии в нападении в Солingen, повлекшем за собой три смерти, находится под стражей. Судья федерального суда Германии (BGH) в Карлсруэ санкционировал арест, в том числе по обвинению в принадлежности к экстремистской группе "Исламское

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

В этом контексте мы можем сказать, что Педерсен одержал победу в немецком соревновании или, возможно, Педерсен вышел триумфальным в немецком соревновании.
Спорт

В этом контексте мы можем сказать, что Педерсен одержал победу в немецком соревновании или, возможно, Педерсен вышел триумфальным в немецком соревновании.

В качестве предпочтительного выбора он безупречно доставляет, завоевывая победу. Мадс Педерсен решительно выигрывает Тур Германии Radprofis сильной игрой.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Вскоре Харрис и Валц сумели накопить сотни миллионов долларов для своих политических кампаний.
Политика

За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов.

За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов. Камала Харрис и ее команда кампании собрали впечатляющие $540 миллионов пожертвований с начала своей кампании на пост вице-президента, как сообщается в их заявлениях. Эта пиковая сумма была названа "рекордной". На прошлой неделе на демократическом съезде в Чикаго поступило

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Авиационная отрасль сталкивается с возможной отменой рейсов из-за растущих расходов
Политика

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии В скором времени ожидается рост налогов на авиацию в мае, что, по мнению экспертов отрасли, приведет к отмене рейсов в немецких аэропортах. Председатель Ассоциации немецкой авиации (BDL) Йоахим Ланг заявил, что это приведет к потере 4 миллионов мест

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил
Главные темы

Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил

Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил В воскресенье вечером, после трагического инцидента в пятницу, в результате которого погибли трое и пострадали восемь человек, экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за происшествие. Вскоре после этого 26-летний сирийский мужчина сдался властям. Этот человек, проживший в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно