Следуя трагическому инциденту с ножевым нападением в Солingen, Федеральная прокуратура расследует дело 26-летнего сирийца подозреваемого в терроризме. Сообщается, что мужчина скрылся после нападения и был впоследствии задержан. Он якобы предоставил следствию существенный след, ведущий к его личности.

Появились новые подробности о сирийце, связанном с смертельным ножевым нападением в Солingen. Согласно сообщениям СМИ, подозреваемый, опознанный как Исса Х., якобы сбежал с места преступления в пятницу вечером и спрятался в ближайшем дворе. Во время бегства он избавился от окровавленной куртки и своих документов, которые были обнаружены полицией и позволили установить его личность. Как сообщается, Х. сдался следователям примерно через 24 часа, признавшись: "Я тот, кого вы ищете".

Х. был арестован в субботу вечером и содержится под стражей. Судья Федерального верховного суда (BGH) в Карлсруэ выдал ордер на арест, в том числе по обвинению в принадлежности к террористической группе "Исламское государство" (ИГ) и убийстве, согласно последнему заявлению Федеральной прокуратуры. В связи с подозрением на террористическую связь Федеральная прокуратура взяла расследование в отношении Х. под свой контроль.

Х. разделяет идеологию террористической группы "Исламское государство" и стал ее членом в неопределенный момент до 23 августа, согласно обвинению. Из-за своих радикальных исламистских взглядов он решил атаковать "неверных" на городском фестивале в Солingen, где якобы нанес ножевые ранения в шею и верхнюю часть тела многочисленным посетителям фестиваля. После этого он смог скрыться в возникшей панике и хаосе.

Двух вооруженных полицейских в специальной экипировке доставили Х. в конвое автомобилей, один из них силой прижал его голову к земле, заставив его едва двигаться. Подозреваемый также был замечен в белой перчатке на левой руке, но причина этого остается неясной.

Возможная депортация

Указание на потенциальную террористическую связь с инцидентом со стачиванием усиливается. Ранее радикальная группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за ножевое нападение, что тщательно проверяется министром внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гербертом Рёлем. "Обычно они, как правило, правы, но, конечно, это также может быть ложное сообщение", - сказал Рёль в ARD "Tagesthemen".

Рёль также упомянул, что подозреваемый проживал недалеко от места преступления в центре Солingen, где он жил в приюте для беженцев. Он считается высокоподозреваемым с вескими доказательствами. Sources suggest that H. could have been deported last year, as his asylum application was rejected. He was planned to be deported to Bulgaria, where he had originally entered the EU. However, he initially went into hiding and was granted subsidiary protection after the transfer deadline expired.

Поминальные службы в Солingen

При нападении погибли два мужчины и одна женщина в возрасте от 56 до 67 лет. Восьмерых человек ранили, четверо из них первоначально находились в критическом состоянии. Однако их состояние стабилизировалось к воскресенью, согласно данным врачей. Все пострадавшие уже выздоровели и чувствуют себя хорошо, как объявил Томас Штандль, медицинский директор городской больницы Солingen, на телестанции "Вельт".

В воскресенье люди собрались в Солingen на поминальные службы, в субботу вечером состоялась траурная акция на Неumarke, на которой присутствовали федеральный министр внутренних дел Нэнси Фесер и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst. Во всем штате были отменены общественные мероприятия, а государственное правительство назначило внеочередное заседание кабинета в Дюссельдорфе в воскресенье.

