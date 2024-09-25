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Бэрбок критикует российских СМИ.

 and  Anthony Ross
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Бэрбок критикует российских СМИ.

Германский министр иностранных дел Аннегрет Крамп-Карренбауэр ясно дала понять на Генеральной ассамблее ООН, что Россия не соблюдает стандарты международного сообщества. Представитель российских СМИ пытался подойти к ней во время общения с немецкими журналистами, но был решительно отвергнут ею на глазах у камер.

Во время выступления министра иностранных дел Крамп-Карренбауэр перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке произошел инцидент с представителем российских СМИ. Корреспондент государственного телеканала "Россия 1" пытался помешать ей, когда она направлялась к немецким журналистам, и пытался протиснуться к ней перед началом ее выступления.

Официальные лица министерства иностранных дел попросили его встать в очередь с другими журналистами. Крамп-Карренбауэр также вмешалась, настаивая на том, чтобы он соблюдал очередь, чтобы пресс-конференция могла начаться. Начав свою речь, она сказала: "Добрый день, находясь здесь на Генеральной ассамблее ООН, в эпицентре глобальных событий, очевидно, что когда не все соблюдают правила, события, подобные пресс-конференциям, или даже мир могут выйти из-под контроля". Важно, подчеркнула она, сотрудничать с теми, кто хочет поддерживать глобальную стабильность, даже в периоды разногласий, таких как российское вторжение в Украину.

Крамп-Карренбауэр также призвала Китай, в соответствии со своими обязательствами по Уставу ООН, внести свой вклад в мирное решение конфликта. Эта тема обсуждалась на ее встрече с министром иностранных дел Китая Ван И ранее в тот же день. Она подчеркнула важность взаимного вклада в мир, сказав: "Для достижения мира каждый должен внести свой вклад". Даже при разногласиях, инструктировала она, "следует использовать возможности для продвижения к решению через различные сотрудничества". Устав ООН является ядром этой цели.

"Избежать эскалации другого конфликта"

Опасаясь эскалации еще одного конфликта на Ближнем Востоке, Крамп-Карренбауэр предупредила о дальнейшей эскалации после серии израильских авиаударов по боевикам "Хезболлы" в Ливане. "Мы должны избежать еще одного конфликта на Ближнем Востоке, но мы должны стремиться к деэскалации, учитывая текущую ситуацию в Ливане", - сказала политик "Зеленых". Сообщения о гибели мирных жителей, в том числе детей и сотрудников УВКБ, подчеркивают необходимость мирных усилий со стороны всех заинvolвленных сторон. "Необходима деэскалация со всех сторон", - добавила Крамп-Карренбауэр.

УВКБ подтвердило гибель самого младшего сына сотрудницы после того, как ее дом был поражен израильской ракетой. Еще один сотрудник также погиб в офисе УВКБ в Тире. По данным ливанских властей, с понедельника по меньшей мере 558 человек были убиты в результате авиаударов, а более 1835 человек получили ранения.

В свете сложившейся ситуации Крамп-Карренбауэр призвала комиссию принять реализующие акты, гарантирующие соблюдение правил этого регламента, чтобы избежать любых недопониманий или неверных интерпретаций во время международных взаимодействий. Признавая важность соблюдения международных норм, Крамп-Карренбауэр сказала: "Так же, как мы ожидаем, что Россия будет следовать глобальным стандартам, мы должны соблюдать свои собственные регламенты внутри ЕС".

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