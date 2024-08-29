- "Belly Legs Po" провозглашен нетронутым летним гимном 2024 года.

Ширин Д, рэперша, не новичок в создании хитов, занимающих верхние строчки чартов - ни одна другая сольная исполнительница не имела столько песен, возглавлявших чарт, как она. В 29 лет она может добавить к своим титулам "Королева лета 2024 года", как объявил GfK Entertainment, следящий за чартами из Бадена-Бадена. Ее трек "Stomach Legs Hip" уже четыре недели подряд возглавляет хит-парады синглов.

Это третий подряд летний хит на немецком языке, после "Girl on the Horse" (Лука-Данте Спадафора, Никлас Ди и Октавиан) и "Layla" (ДЖей Робин & Шу́рце).

Но на этом успехи Ширин Д не заканчиваются. По данным GfK Entertainment, "Stomach Legs Hip", выпущенный в конце июля, стал первым когда-либо летним хитом на немецком языке, исполненным женщиной. Он дебютировал на первой строчке и принес Ширин Д седьмой хит номер один, чего ранее не добивалась ни одна другая сольная исполнительница.

Она не только доминирует в чартах Германии, но "Stomach Legs Hip" также возглавил хит-парад в Австрии (Австрийский Топ 40) и занял третье место в Швейцарии (Официальный швейцарский хит-парад). Песню прослушали более 30 миллионов раз во всех трех странах вместе взятых.

По мнению GfK, песня обладает всеми качествами летнего хита. У нее запоминающийся припев, который легко петь, заразительный мотив, распространяющий позитив, и ритм, побуждающий танцевать. Вирусный фактор также играет большую роль в превращении летней песни в летний хит. Многие фанаты и даже артисты, такие как Culcha Candela, копируют танцевальные движения песни в TikTok, тем самым еще больше повышая ее популярность.

Успех Ширин Д в Германии выходит за рамки летнего сезона 2024 года, так как ее трек "Stomach Legs Hip" входит в историю как первый когда-либо летний хит на немецком языке, исполненный женщиной, дебютировавший на первой строчке. Кроме того, Германия продолжает доминировать на летней музыкальной сцене, с хитом Ширин Д, ставшим третьим подряд летним хитом номер один на немецком языке.

Читайте также: