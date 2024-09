- Базельские курорты впервые используют нитевых червей для борьбы с японскими жуками

Чтобы обуздать расширение проблемы японских жуков, город Базель в Швейцарии пытается решить проблему с помощью необычного подхода, используя червей-нематод. Это первый раз, когда эти нематоды публично используются в парках и спортивных сооружениях. Специализированная компания применила раствор, содержащий эти нематоды, на травянистых участках. Эти микроскопические нематоды предназначены для проникновения в почву и уничтожения личинок жука.

Симон Лёвенбергер, глава отдела Базеля, ответственного за содержание зеленых пространств, выразил оптимизм по поводу этого нового метода, сказав: "Мы надеемся, что этот метод будет эффективным". Однако станет ясно только через год, если эта затея удастся. THEN soil samples will be collected for analysis. Японский жук уже был замечен в двенадцати местах в округе.

Эти штаммы нематод показали эффективность против личинок японского жука, а также против личинок виноградных долгоносиков и майского хруща, согласно кантонам Базель-Штадт и Базель-Ландшафт. "Эти черви не представляют опасности для других животных или людей", - заверили они.

Эти черви питаются более чем 300 различными видами растений.

Японский жук (Popillia japonica) является вредителем, инвазивным в ЕС, наносящим значительный ущерб виноградарству, садоводству и сельскому хозяйству. Розы, малину, виноград: эти жуки поражают сады, виноградники, леса, зеленые пространства и сады, поедая более 300 видов растений.

После обнаружения японских жуков в Базеле район Лёррах в Германии активировал превентивные меры. Несколько случаев этого вредного вида жуков были обнаружены в Баден-Вюртемберге в этом году. Один экземпляр также был найден в Баварии.

Отличительная черта: белые волоски

Японский жук всего около дюйма в длину, имеет металлический, блестящий зеленый головогрудок и коричневые крылья. Наличие пяти белых волосяных пучков с каждой стороны брюшка и двух белых пучков на его конце являются характерными признаками. Сообщается, что самки предпочитают влажные или политые травянистые участки для откладывания яиц. Личинки, рожденные из этих яиц, питаются корнями травы, нанося ущерб лужайкам и лугам.

