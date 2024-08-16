- BayernLB повышает прогноз прибыли после хорошего первого полугодия

BayernLB повышает прогноз прибыли. В первые шесть месяцев этого года государственный банк получил доналоговую прибыль в размере 944 миллионов евро, что близко к его первоначальной годовой цели от 1 миллиарда до 1,2 миллиарда евро. "Первый полугодие прошло хорошо", - сказал CEO Стефан Винкельмайер в заявлении. Теперь топ-менеджеры банка ожидают, что доналоговая прибыль превысит 1,2 миллиарда евро к концу года, при этом предупреждая о возросшей неопределенности из-за продолжающихся глобальных потрясений.

"Мы опережаем наши ожидания на старте года", - сказал финансовый директор Маркус Вигельманн о повышении прогноза прибыли. "Но мы видим некоторые неопределенности. К ним относятся развитие процентных ставок в ближайшие месяцы и экономика".

Повышение процентных ставок способствует

Сильный результат за первый полугодие в основном был обусловлен двумя факторами, один внешний, другой внутренний, по словам Вигельманна: "Среда процентных ставок остается благоприятной. И у нас сбалансированная бизнес-модель, которая позволяет компенсировать слабости в отдельных областях", - объяснил финдиректор. Маржа процентных ставок выросла почти на 150 миллионов евро до 1,55 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом. Благодаря, среди прочего, снижению налоговых платежей, чистая прибыль в первом полугодии увеличилась почти на четверть, с 593 миллионов евро до 737 миллионов евро.

Основным подразделением BayernLB является онлайн-банк DKB, базирующийся в Берлине, который также обеспечил более половины доналоговой прибыли в размере 559 миллионов евро, что примерно на 40 миллионов евро меньше, чем год назад.

Слабая экономика сказывается

Однако слабая экономика не обходит стороной государственный банк: в бизнес-областях недвижимости, а также с сберегательными банками и другими финансовыми учреждениями доналоговая прибыль упала с 159 миллионов евро в первом полугодии 2023 года до 119 миллионов евро. Основной причиной был рост резервов по потенциально невыполненным кредитам - в последнее время все больше компаний испытывают трудности с платежами. Вигельманн ожидает, что резервы по кредитам останутся высокими в течение нескольких кварталов в секторе недвижимости.

Бизнес с корпоративными клиентами, третья опора, получила доналоговую прибыль в размере 183 миллионов евро, что соответствует показателю первого полугодия 2023 года. "Многие компании в настоящее время не делают значительных инвестиций", - сказал Вигельманн.

Экономическая стабильность Европейского Союза может потенциально повлиять на будущие операции BayernLB, учитывая растущие неопределенности и потенциальные последствия для процентных ставок и экономики. BayernLB, будучи крупным игроком на европейском финансовом рынке, тесно связана с экономической средой Европейского Союза.

Несмотря на сильные показатели BayernLB в первом полугодии, некоторые отрасли, базирующиеся в Европейском Союзе, такие как недвижимость и сберегательные банки, столкнулись с трудностями, что привело к снижению доналоговой прибыли BayernLB в этих секторах.

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