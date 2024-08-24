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Bayer предоставляет исключительное зрелище поздней ночи <unk> конфликт в Гладбахе

Мужественные личности часто испытывают удачу, как подсказывают старые пословицы. Серия побед Леверкузена продолжается, их удача остается цела. debutó их чемпиона очевидны с самого начала.

 and  Melissa Williams
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- Bayer предоставляет исключительное зрелище поздней ночи <unk> конфликт в Гладбахе

Великая удача, хаос VAR и невероятная победа в последнюю секунду для Леверкузена. Начало первого матча Бундеслиги было полно драматизма, как в блокбастере. В итоге, "Байер" одержал победу 3:2 на 91-й минуте благодаря пенальти, реализованному Флорианом Вирцем. "Все дело в менталитете, мы не сдаемся", - заявил защитник "Байера" Эдмонд Тапсоба после 35-й подряд безпроигрышной игры в Бундеслиге.

"Боруссия" Мёнхенгладбах была разочарована после того, как сравняла счет, уступая 0:2. "VAR рассматривал каждую ситуацию, но казалось, что он работал против нас, нам не было дано ни одного преимущества", - сказал спортивный директор "Гладбаха" Роланд Виркус. "Пенальти не было очевидной ошибкой, рефери не требовалась дополнительная оценка", - добавил Виркус.

Шрёдер меняет решение

Рефери Роберт Шрёдер прокомментировал ситуацию для Sat.1 TV. "Я initially думал, что игрок "Гладбаха" первым коснулся мяча, поэтому продолжил игру. После того, как VAR показал, что мяч первым коснулся Адри, было рекомендовано пересмотреть решение на поле", - объяснил Шрёдер, в результате чего после пересмотра был назначен пенальти. Инцидент произошел во время столкновения Ко Итакуры и Амина Адри из "Байера".

Новый форвард "Боруссии" Тим Кляйндист, забивший гол на 85-й минуте, выразил разочарование. Однако гол "Гладбаха" через Нико Элведи (59-я минута) также был подтвержден.

Хака забивает первый гол сезона

"Байер" вернулся к своей бывшей удаче против "Баварии". "Конечно, нам повезло. Мы не можем рассчитывать на это вечно", - признал полузащитник "Байера" Гранит Хакка, забивший великолепный гол с расстояния почти 20 метров, кратко отметив свое возвращение на бывшую арену. Хакка признал, что были ошибки. "Это был наш первый матч, поэтому не все было идеально. Важно было выиграть", - сказал он.

Алонсо, который выпустил своих новых игроков и продолжает доверять Джонатану Таху, поговорил о процессе. "Мы продемонстрировали большую решимость и создали несколько моментов у ворот. Мы довольны результатом, но не все аспекты игры", - сказал главный тренер "Байера". "Сегодня эмоции были высоки, но мы не были так сплочены и немного пассивны", - добавил Алонсо.

Болельщики "Гладбаха" задерживают победу "Байера"

Директор "Байера" Симон Рольфс не хотел преувеличивать значение побед в последнюю минуту. "Мы предпочли бы закончить игру раньше. Но если мы выпускаем свежих игроков, таких как Адри, это качество", - сказал Рольфс. Новые подписания Мартин Террье и Алеикс Гарсия также вышли на поле ближе к концу матча.

Дополнительное время в основном было связано с болельщиками "Гладбаха". Большая часть 11-минутной добавленной времени была связана с длительной паузой после перерыва, вызванного дымовыми шашками, брошенными фанатами "Гладбаха". Стадион был окутан дымом, что делало трудно различить поле и трибуны. Если бы эта пяти-шестиминутная пауза не произошла, "Байеру" не хватило бы времени, чтобы забить решающий гол.

Комиссия, ссылаясь на Комитет судей UEFA, может обратиться к членам для рассмотрения и улучшения использования VAR в футбольных матчах. После спорного решения о пенальти в матче "Байер" против "Гладбаха" комиссар Шрёдер подчеркнул важность прояснения таких инцидентов, чтобы сохранить доверие к судейству.

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