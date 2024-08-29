Bayer Leverkusen возбуждает судебные иски против себя в Йене

Байер Леверкузен вырвал победу у "Карл Цейсс Йена" со счетом 1:0 в матче Кубка Германии. Гол Джона Хофмана оказался решающим, но Леверкузен остался неудовлетворенным. Роберт Андрих пообещал улучшить игру команды в дальнейшем.

Новичок Хамза Мукадж, 18-летний парень, получил шанс проявить себя в профессиональном футболе в этом кубковом матче. В дополнительное время он получил мяч в идеальной позиции для того, чтобы сравнять счет, но не попал в створ ворот. Этот промах огорчил Йену, но Байер Леверкузен все же одержал победу со счетом 1:0.

После матча Роберт Андрих признал, что команда не показала своей лучшей игры, сказав: "Мы рады, что прошли дальше, но знаем, что не показали своего лучшего уровня сегодня. Нам нужно обсудить нашу игру на 90 минут, и она просто не была достаточно хороша, даже против команды региональной лиги". Тренер Хаби Алонсо выразил похожие чувства, признавая неудовлетворительную игру в почти извиняющемся тоне, с угрозой позора на горизонте.

"Суровое напоминание"

Андрих расширил критику в адрес игры команды, сказав: "Мы не использовали свои сильные стороны. Мы допустили слишком много необъяснимых ошибок. Эти ошибки взволновали публику, но отсутствие спокойствия в нашей игре было серьезной проблемой". Андрих не ограничился критикой игры команды в тот вечер, отметив: "Мы показали желанные качества только в течение 10 минут из 90. Это просто не достаточно. Наша основная цель tonight была играть с фокусом, и мы провалили ее".

Даже автор победного гола Хофман признал, что команда не показала своей лучшей игры, предсказывая: "Этот результат должен послужить нам сигналом тревоги. Он должен показать, что наши предыдущие усилия недостаточны. Как команда, мы должны повысить свой уровень игры".

Предыдущий сезон Леверкузена был впечатляющим, команда потерпела всего одно поражение. Их успех kulminiroval в победе в финале Лиги Европы над "Аталантой Бергамо", а также в победе в чемпионате и Кубке Германии. Несмотря на несколько ключевых уходов и новых подписаний, Леверкузен все еще не нашел свою игру, начав сезон с спорными решениями VAR, которые помогли им победить "Боруссию Мёнхенгладбах".

Байер стремится укрепить оборону с двумя приобретениями

Игра против "Карл Цейсс Йена" оставила мало места для спекуляций о том, что могло бы произойти, если бы Мукадж забил. Возможно, Байер смог бы эффективно ответить, продлив игру до дополнительного времени или даже одержав победу. Раннее выбывание является одной из отличительных черт Леверкузена. С предстоящими матчами против топ-оппозиции, улучшение игры стало первоочередной задачей для команды, стремящейся достичь своих амбициозных целей в этом сезоне.

Симон Рольфес, спортивный директор, прокомментировал слабую игру команды против "Карл Цейсс Йена", сказав: "Мы боролись за создание динамичной и интенсивной игры". Рольфес защитил состав команды, отметив, что Алонсо внес значительные изменения в стартовый состав, отметив: "У нас сильный состав, и каждый игрок имеет право выйти на поле". Четыре ключевых игрока - Алехандро Гримальдо, Гранит Хакка, Флориан Виртц и Джереми Фрипонг - сидели на скамейке запасных, что указывает на то, что они могут сыграть важную роль в текущем сезоне.

Состав команды претерпел некоторые изменения для кубкового матча, с защитником Норди Мукиеле, ранее игравшим за "РБ Лейпциг", присоединившимся к команде на сезонной аренде из "Пари Сен-Жермен". В обмен Леверкузен отправил центрбека Одилона Коуссону в итальянскую серию А в "Аталанту Бергамо", у которой есть опция выкупа контракта после окончания аренды.

Однако больше всего внимания после кубкового матча требовала атака Байера. Комбинации не сработали, как продемонстрировали промах Патрика Шика и удар Амина Адри в перекладину. С 15 000 энтузиастичными фанатами, поддерживающими их, лидеры региональной лиги показали стойкость и не побоялись бросить вызов, в итоге оставив последний, потенциально исторический гол нереализованным.

Алонсо не был доволен ситуацией и принял меры. Алехандро Гримальдо вошел в игру. Умный испанец сразу же повлиял на игру. Его кross нашел голову Хофмана, что resulted в голу - 0:1. Однако матч не развивался так, как можно было ожидать. Йена не потеряла дух. Почему бы и нет? Что потеряли лидеры региональной лиги "Ост"? Ничего.Kay Seidemann (65.) получил идеальную возможность, а Nils Butzen (77.) получил следующую. К сожалению, Мукадж не попал. В течение всей игры Байер столкнулся с насмешками от фанатов Йены: "Думаете, станете немецкими чемпионами?" Алонсо цинично ответил: "Это типичный кубок. Йена играла хорошо, боролась до последней секунды".

После своей борьбы против "Карл Цейсс Йена" тренер Байера Леверкузена, Хаби Алонсо, признал необходимость улучшения игры команды в футбольной лиге, сказав: "Мы не можем позволить себе повторить эту слабую игру в Бундеслиге". Плохая игра в Кубке Германии напомнила о важности постоянного фокуса и исполнения своих сильных сторон.

Леверкузен стремится укрепить свою оборону и достичь своих амбициозных целей в этом сезоне. Спортивный директор клуба Симон Рольфес подчеркнул важность всего состава, заявив: "У нас сильный состав, и каждый игрок заслуживает своего места". Предстоящие матчи против топ-оппозиции подчеркивают необходимость улучшения результатов, так как они хотят сохранить свое место в футбольной лиге.

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