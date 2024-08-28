Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Bayer Leverkusen уже давно сталкивается с проблемами против Йены.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

Bayer Leverkusen уже давно сталкивается с проблемами против Йены.

Байер Леверкузен, имея в запасе несколько ключевых игроков, столкнулся с трудностями против команды низшего дивизиона Карл Цейсс Йена в матче Кубка Германии. Несмотря на неожиданные препятствия, действующие чемпионы смогли вырвать победу со счетом 1-0 (0-0) у своих стойких оппонентов. Гол, забитый Йонасом Hofmann (52'), принес Леверкузену победу над непобедимыми лидерами Регионаллиги Nordost.

Матч, первоначально назначенный на неопределенную дату из-за обязательств Леверкузена в Суперкубке, был сыгран на полторы недели позже. Жеребьевка для определения следующего соперника состоится в Дортмунде в воскресенье. Перед этим Леверкузен должен встретиться с РБ Лейпциг в напряженном матче Бундеслиги (18:30 CET, Sky).

Тренер Хаби Алонсо призвал свою команду хорошо подготовиться, в то время как спортивный директор Симон Рольфес предупредил: "Подвергать это риску было бы большой ошибкой". В отличие от своего первого матча в лиге против Боруссии Мёнхенгладбах (3-2), Алонсо сделал семь замен. Ключевые игроки Флориан Виртц и капитан Гранит Хакка были среди запасных, а также дисквалифицированные игроки Виктор Бонифас, Мартин Терьер и Одилон Коссуну.

Играя перед толпой в 15 000 человек на временном стадионе, Леверкузену было трудно создать явные возможности, так как Йена упорно сопротивлялась и Леверкузену не хватало точности. Ударный шанс finally came from a set piece, with Patrik Schick (25') narrowly missing a goal from an Aleix Garcia corner, sending it wide of the far post. The biggest chance of the first half slipped away from Amine Adli (31'), who managed to squeeze past Jena's defense but hit the right post.

Фанаты Йены праздновали ничью в перерыве, как будто это была победа, в то время как Алонсо признал необходимость перемен. Европейский чемпион Алехандро Гримальдо был заменен на Артера на перерыв и сразу же оказал влияние. Его навес нашел немаркированного Hofmann (52'), который головой переправил мяч мимо защитников, закрепив победу. Однако Йена не сдавалась, и у них была возможность сравнять счет, но последний момент спас вратарь Матей Ковар, отразив удар Кая Зейдманна (65'), а Хамза Мукадж упустил огромную возможность сравнять счет для Йены в компенсированное время.

Теперь внимание команды переключается на предстоящий матч Бундеслиги против РБ Лейпциг, который обещает быть напряженным (18:30 CET, Sky). Несмотря на отсутствие нескольких ключевых игроков, включая Флориана Виртца и капитана Гранта Хакка, любовь Байера Леверкузена к футболу не угасла, что продемонстрировал победный гол Йонаса Hofmann в матче Кубка Германии против Карла Цейсса Йена.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет
Спорт

Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет

Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет Два года назад Юле Нiemeier повернула головы, пройдя в четвертьфинал Уимблдона. После спада в карьере она вернулась в форму, войдя в топ-32 на US Open. Игрок из Дортмунда преобразила свою игру, возможно, готовясь к новому стремительному взлёту. Пот лил с Юле Нiemeier,

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Немецкая транспортная группа достигает площади Конкорд
Спорт

Немецкая транспортная группа достигает площади Конкорд

Запуск мероприятия по случаю открытия летних Паралимпийских игр во Франции идет полным ходом. Немецкая команда уже приземлилась на площади Согласия.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В третьем раунде победа досталась Нимейеру, оснащенному пакетами с льдом.
Спорт

В третьем раунде победа досталась Нимейеру, оснащенному пакетами с льдом.

Два года назад Юле Неймиеер сделала заголовки, пройдя в четвертьфинал Уимблдона. В настоящее время, после временного спада в своей карьере, она снова вошла в топ-32 на US Open.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно