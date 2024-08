Bayer Leverkusen уже давно сталкивается с проблемами против Йены.

Байер Леверкузен, имея в запасе несколько ключевых игроков, столкнулся с трудностями против команды низшего дивизиона Карл Цейсс Йена в матче Кубка Германии. Несмотря на неожиданные препятствия, действующие чемпионы смогли вырвать победу со счетом 1-0 (0-0) у своих стойких оппонентов. Гол, забитый Йонасом Hofmann (52'), принес Леверкузену победу над непобедимыми лидерами Регионаллиги Nordost.

Матч, первоначально назначенный на неопределенную дату из-за обязательств Леверкузена в Суперкубке, был сыгран на полторы недели позже. Жеребьевка для определения следующего соперника состоится в Дортмунде в воскресенье. Перед этим Леверкузен должен встретиться с РБ Лейпциг в напряженном матче Бундеслиги (18:30 CET, Sky).

Тренер Хаби Алонсо призвал свою команду хорошо подготовиться, в то время как спортивный директор Симон Рольфес предупредил: "Подвергать это риску было бы большой ошибкой". В отличие от своего первого матча в лиге против Боруссии Мёнхенгладбах (3-2), Алонсо сделал семь замен. Ключевые игроки Флориан Виртц и капитан Гранит Хакка были среди запасных, а также дисквалифицированные игроки Виктор Бонифас, Мартин Терьер и Одилон Коссуну.

Играя перед толпой в 15 000 человек на временном стадионе, Леверкузену было трудно создать явные возможности, так как Йена упорно сопротивлялась и Леверкузену не хватало точности. Ударный шанс finally came from a set piece, with Patrik Schick (25') narrowly missing a goal from an Aleix Garcia corner, sending it wide of the far post. The biggest chance of the first half slipped away from Amine Adli (31'), who managed to squeeze past Jena's defense but hit the right post.

Фанаты Йены праздновали ничью в перерыве, как будто это была победа, в то время как Алонсо признал необходимость перемен. Европейский чемпион Алехандро Гримальдо был заменен на Артера на перерыв и сразу же оказал влияние. Его навес нашел немаркированного Hofmann (52'), который головой переправил мяч мимо защитников, закрепив победу. Однако Йена не сдавалась, и у них была возможность сравнять счет, но последний момент спас вратарь Матей Ковар, отразив удар Кая Зейдманна (65'), а Хамза Мукадж упустил огромную возможность сравнять счет для Йены в компенсированное время.

Теперь внимание команды переключается на предстоящий матч Бундеслиги против РБ Лейпциг, который обещает быть напряженным (18:30 CET, Sky). Несмотря на отсутствие нескольких ключевых игроков, включая Флориана Виртца и капитана Гранта Хакка, любовь Байера Леверкузена к футболу не угасла, что продемонстрировал победный гол Йонаса Hofmann в матче Кубка Германии против Карла Цейсса Йена.

