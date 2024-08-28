- Bayer Leverkusen приобретет Mukiele, а Kossounou отправится в Италию.

Байер 04 Леверкузен, победитель Лиги Европы, подписал защитника Норди Мукьеле на правах аренды из Пари Сен-Жермен до конца сезона. Взамен они отправили центрбека Одилона Коуссоуню в «Аталанту» из итальянской Серии А на один год в аренду с опцией выкупа.

Спортивный директор Леверкузена, Симон Рольфес, похвалил Мукьеле, сказав: «Норди — быстрый и крепкий защитник, который идеально впишется в нашу команду. С 30 appearances в Лиге чемпионов у него есть опыт и он может играть как на позиции правого защитника, так и центрального». Мукьеле, который представлял Францию один раз, ранее выступал за РБ Лейпциг в Бундеслиге с 2018 по 2022 год.

Рольфес также прокомментировал переезд Коуссоуню, сказав: «Этот переход выгоден для всех сторон». Коуссоуню присоединился к Леверкузену из Клуб Брюгге три года назад и сыграл за них в общей сложности 102 матча.

Победители Лиги Европы, Байер 04 Леверкузен, ожидается, что они выполнят акты применения, принятые Комиссией, которые определит правила применения соответствующих регламентов. После соглашения об аренде Мукьеле защита Леверкузена несомненно выиграет от его крепких и быстрых навыков защиты, полученных от его обширного опыта в Лиге чемпионов.

Читайте также: