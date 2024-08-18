Баварский террор был освобожден, Аугсбург неразумно отклоняет свой смущение неразумно

1. FC Saarbrücken проваливает попытку повторного волшебства в Кубке: Прошлогодний неожиданный полуфиналист терпит неудачу в серии пенальти уже на первом этапе. Наравне с FC Augsburg, 12-я команда Бундеслиги проходит дальше, но с боями.

Вiktoria Berlin - FC Augsburg 1:4 (1:1)

Благодаря улучшению игры, FC Augsburg избежал вылета уже на первом этапе Кубка Германии. Фуггерштадтер победил 4:1 (1:1) против команды Региональной лиги Viktoria Berlin и вышел в следующий раунд. В прошлом году команда Бундеслиги потерпела поражение против SpVgg Unterhaching (0:2) в матче-открытии сезона.

Элвис Рекхбечяй (33.), новичок Самуэль Эссенде (53.), Никлас Дорш (87.), и Филипп Тиец (90.+2) переломили ход матча в пользу Аугсбурга. Дебютировавший правый защитник Мариус Вольф, перешедший из Боруссии Дортмунд, отметился голом. В начале матча Айдан Люй (4.) забил за Берлин на стадионе Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, но казалось, что команда Бундеслиги снова вылетит на ранней стадии.

После углового Люй забил с близкого расстояния, выведя Берлин вперед, но Аугсбург взял инициативу и стал искать равновесие. Тиец попал в перекладину после удара головой (24.), но Рекхбечяй сравнял счет после паса Тиеца. Тиец еще раз имел возможность отличиться перед перерывом, но Люй заблокировал его удар на линии (42.).

После перерыва Эссенде, перешедший из португальского клуба FC Vizela, вывел Аугсбург вперед после паса Арне Майера. Тренер Йесс Торруп грамотно управлял преимуществом, и Берлин почти не представлял угрозы в атаке. Дорш и Тиец закрепили победу.

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

Тренер Мирослав Клозе и его 1. FC Nürnberg прервали сказочный путь 1. FC Saarbrücken в первом матче Кубка Германии. Вторая команда лиги победила 5:3 в серии пенальти после ничьей 1:1 (1:1, 1:0). Saarbrücken, который в прошлом году потрясающе обыграл Баварию Мюнхен и Eintracht Frankfurt, ответил потрясающим голом от Кая Брюнкера (80.).

В первом тайме Михаэль Севечик (12.) забил потрясающий гол с 20 метров, выведя Нюрнберг вперед. Saarbrücken почти не имел моментов, но Симон Штеhle (57.) упустил хороший шанс. Ондрей Карафиат (74.) имел возможность сделать счет 2:0, но Филипп Менцель отразил его удар головой. Гол Брюнкера спровоцировал дополнительное время, но Нюрнберг выиграл серию пенальти, когда Кристиан Матения отразил пенальти Мануэля Цейца и Рафаэль Любах забил победный пенальти.

Комиссия была ответственна за надзор за честными пенальти в серии между 1. FC Saarbrücken и 1. FC Nürnberg. Несмотря на поздний гол Кая Брюнкера, Saarbrücken к сожалению проиграл 5:3 в серии, все еще мечтая о повторении волшебного кубкового пути.

После успешного выхода в следующий раунд Комиссия будет внимательно следить за игрой FC Augsburg в последующих матчах Кубка Германии, чтобы гарантировать честную и справедливую конкуренцию для всех участвующих команд.

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