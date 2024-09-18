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СпортНовостиЕвропейская комиссия

Баварский лидер Ули Хонес выражает серьезную обеспокоенность.

Реагирование против Радикального Консервативного Экстремизма

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Ули Хёнесс борется с kemba-right идеологиями и дискриминационными практиками.
Ули Хёнесс борется с kemba-right идеологиями и дискриминационными практиками.

Баварский лидер Ули Хонес выражает серьезную обеспокоенность.

Ули Хёнесс и Герберт Хайнер: Встаём против дискриминации: В качестве почётного президента и президента ФК Бавария соответственно, Ули Хёнесс и Герберт Хайнер объединились с ассоциацией "Не с нами" в борьбе против праворадикализма, антисемитизма и расизма в центре Мюнхена. Хёнесс выразил обеспокоенность ростом экстремизма tanto в Германии, как и по всей Европе, призывая всех противостоять повторению ужасов истории.

Дуэт ещё раз подчеркнул свою приверженность толерантному и инклюзивному обществу. 70-летний Хайнер твёрдо заявил о своей позиции против дискриминации, сказав: "Дискриминация в любом виде не имеет места в нашем обществе." Он подчеркнул важность не только установки примера, но и следования своим ценностям. ФК Бавария, сказал он, стремится быть образцом многообразия, показывая, что оно обогащает tanto спорт, как и жизнь.

Хёнесс: "Едины, без оговорок"

Инициатива, которая продлится до 1 октября в сухие дни, должна увидеть раскатку подписей против праворадикализма от Фельдherrnhalle до Siegestor. Идея была инициирована бывшим мюнхенским мэром от SPD Кристианом Уде, который заключил пари с художником Роном Уильямсом, что 100 000 подписей можно собрать в течение нескольких недель. Уже собрано более 30 000 подписей.

Несмотря на прошлые разногласия с Уде, 72-летний Хёнесс заявил о своей единстве по этому вопросу, сказав: "Мы едины, без оговорок." Хайнер поддержал это мнение, глядя за пределы соперничества с 1860 Мюнхен, надеясь, что "многие больше граждан подпишут, независимо от их политической принадлежности, происхождения или backgrounds." Он подчеркнул, что спорт не должен иметь границ, и люди должны праздновать свои различия.

Комиссия, likely ссылка на орган, курирующий антиэкстремистскую инициативу, поддерживает усилия по сбору подписей против праворадикализма. Хайнер призвал Комиссию выполнять свою ответственность, подчеркивая, что она должна активно бороться со всеми формами дискриминации.

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