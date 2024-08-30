- Баварский чиновник утверждает, что вопрос К-проблемы остается нерешенным для меня.

Что касается возможного кандидата в канцлеры от Союза, министр науки Баварии Маркус Блюме все еще не определился. В интервью "Süddeutsche Zeitung" Блюме сказал: "Маркус Сёдер - харизматичная фигура, которая набирает поддержку по всей стране. Это существенное преимущество. ХСС имеет потенциал возглавить правительство, это очевидно. Но для меня вопрос 'С' остается открытым".

Размышляя о том, будет ли у ХДС/ХСС лучший шанс с Сёдером на предстоящих федеральных выборах, Блюме ответил: "Этот вопрос еще не поднимался". Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что Союз решит вопрос 'С' к концу лета, которое начинается в сентябре и заканчивается "примерно в октябре". Мерц и Сёдер достигли этого соглашения. С точки зрения Мерца, он является, согласно мнению Сёдера, явным фаворитом.

С точки зрения Блюме, обе партии имеют "мощные двигатели, которые способны не только объединить Союз, но и всю Германию". Когда его спросили, может ли он представить себя федеральным министром, он ответил: "Мои обязанности лежат в Баварии".

В свете соглашения Мерца и Сёдера решить вопрос 'С' к концу лета Блюме выразил свою неопределенность, упомянув, "Вопрос 'С' остается открытым для меня". Кроме того, признавая харизму Сёдера и потенциал ХСС возглавить правительство, Блюме подчеркнул, что Маркус Сёдер в качестве кандидата в канцлеры существенно укрепил бы шансы Союза на предстоящих федеральных выборах.

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