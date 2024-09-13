"Бавария-Жемчужина" вызывает беспорядки в Футбольной федерации Германии (DFB)

Молодой звезда футбола Пауль Ваннер из 1. FC Хайденхайм все еще не определился, будет ли он представлять Германию или Австрию на международном уровне. В интервью " Süddeutschen Zeitung" 18-летний игрок признался: "Я действительно могу сказать, что мое решение еще не принято. Я еще не определился". Он добавил: "Честно говоря, я бы хотел сначала провести полный сезон в Бундеслиге, чтобы посмотреть, как все сложится. Но мое внутреннее чувство правильного времени еще не полностью сформировалось".

Ваннер в настоящее время рассматривается для включения в состав U21 Германии и впечатлил главного тренера Бундестима Юлиана Нагельсманна. Первоначально он должен был участвовать в матчах квалификации U21 Euro против Израиля и Эстонии, но отказался от предложения. Он предпочел сосредоточиться на своем дебютном сезоне в Бундеслиге. Но его время в Бундеслиге ограничено. "Конечно, я не буду брать отпуск навсегда", - говорит подросток. "Моя цель не в том, чтобы избегать выступлений за национальную команду. Я хочу представлять страну в конечном итоге".

Недавно Нагельсманн заявил: "Он игрок с огромным потенциалом, которого мы в DFB планируем в долгосрочной перспективе". Спортивный директор Баварии Макс Эберль добавил: "У нас есть амбиция сделать Пауля игроком Баварии в будущем". Ваннер тщательно проходит свой путь к вершине. В прошлом сезоне он был арендован в втором дивизионе в клубе SV Эльверсберг, который только что вышел в высший дивизион.

В настоящее время Ваннер является ключевым игроком в подъеме Хайденхайма на вершину Бундеслиги, забив четыре гола в официальных матчах после пяти официальных матчей. Родившийся в Австрии, Ваннер был вызван на тренировку с национальной сборной Австрии под руководством тренера Раффаэля Рангника в ноябре 2022 года. Несмотря на то, что Рангник продолжает выражать интерес к Ваннеру, австрийская команда не была его приоритетом ни до, ни после тренировочного лагеря. Ваннер представлял немецкие команды U и примет окончательное решение о национальной сборной вместе со своей семьей. "Папа, мама и я", - сказал Ваннер, подчеркивая, что в принятии решения никого больше нет.

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