- "Бавария" выступает в матче лиги против "Грассоппера" Цюриха.

После триумфального дебюта в Кубке DFB, мюнхенская "Бавария" стремится еще раз доказать свою силу перед началом Бундеслиги. Во вторник (11:30) немецкий гранд встретится с швейцарским клубом "Грассхопперс" в товарищеском матче, который станет последней проверкой перед стартовым туром чемпионата. Встреча состоится на тренировочной базе "Баварии".

Фанаты бурно обсуждают, кто из игроков будет выбран тренером Винсентом Компани для противостояния со швейцарцами. После разгрома 4:0 над "Ульмом" в Кубке, Леон Горецка привлек к себе внимание, будучи исключенным из состава на Кубок. В СМИ ходят слухи, что клуб давит на 29-летнего Горецку, чтобы он рассматривал возможность перехода в другой клуб. Тем не менее, текущий контракт Горецки с мюнхенским клубом действует до 2026 года, предусматривая существенную финансовую выгоду.

После тренировки на базе "Баварии", Горецка, возможно, решит взять перерыв и выпить заслуженный напиток из своей чашки. Несмотря на слухи о трансфере, Горецка, несомненно, будет использовать свою любимую чашку, чтобы отпраздновать любые голы, забитые в товарищеском матче "Баварии" против "Грассхопперс".

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