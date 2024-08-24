Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиУчастковый

Бавария выступает против обязательных церковных пожертвований

Удалíе правительствéнной соцпомощи

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Фонды нации перераспределяются в виде репараций после правительственного конфискации.
Фонды нации перераспределяются в виде репараций после правительственного конфискации.

Бавария выступает против обязательных церковных пожертвований

Множество людей покидают религиозные институты, но региональные правительства продолжают выделять ежегодную финансовую помощь в размере 550 миллионов евро церквям. Коалиция, возглавляемая партией "Светофор", стремится положить конец этой дорогостоящей практике. Однако региональные правительства выступают против этого, опасаясь еще большей финансовой нагрузки.

Баварское правительство выразило несогласие с предложением коалиции "Светофор" о прекращении государственного финансирования церквей. Коалиция планирует принять законодательство с серьезными финансовыми последствиями для региональных правительств, которые будут обременять их на десятилетия вперед, заявил глава Государственной канцелярии Флориан Херрманн. "Это вводящее в заблуждение предприятие не только подрывает культурную независимость регионов, но и угрожает всем тем, что церкви вносят в нашу общественную структуру, таким как детские сады, больницы и дома престарелых", - сказал Херрманн. Кажется, что коалиция "Светофор" решила навязать свою социально-политическую повестку дня "в последние дни своего существования".

Церкви в Германии получают государственное финансирование из-за конфискации немецких церквей и монастырей в начале 19 века в рамках процесса секуляризации. За исключением Гамбурга и Бремена, все региональные правительства ежегодно выделяют определенную сумму католическим и протестантским церквям. В прошлом году это составило примерно 550 миллионов евро по всей стране. Согласно бюджетному плану, Бавария выделяет 80 миллионов евро католической церкви и 26 миллионов евро протестантской церкви, а также 28 миллионов евро на строительство для обеих конфессий в совокупности, как объявило Министерство культуры.

Коалиция "Светофор" планирует представить законопроект о долгосрочном прекращении государственного финансирования церквей уже этой осенью, несмотря на противодействие региональных правительств. Реформу планируется разработать таким образом, чтобы не требовалось одобрение Бундесрата. "Враждебная позиция региональных правительств, к сожалению, вынуждает коалицию пойти на этот шаг", - сказала политик FDP Сандра Бубендорфер-Лихт.

Разделение церкви и государства

Поскольку средства поступают из налоговых доходов и таким образом от всех налогоплательщиков, в том числе тех, кто не принадлежит к религиозной общине, эта нерелигиозная группа продолжает расти каждый год, с сотнями тысяч людей, ежегодно покидающих церкви. Правительство "Светофор" хочет освободить церкви от этих средств и разделить церковь и государство.

Однако региональные правительства должны будут нести расходы на выкуп, и против этого есть сильное сопротивление. Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль уже подчеркнул, что региональные правительства "единодушно против" этого. "Я мог бы только посоветовать больше не преследовать эти планы", - сказал он газете "Новая Оснабрюкская газета". Финансовое положение во многих региональных правительствах настолько хрупкое, что выкупные платежи церквям в ближайшее время просто неосуществимы.

Законопроект коалиции "Светофор" о разделении церкви и государства вызвал споры, и глава Государственной канцелярии Баварии Флориан Херрманн выразил опасения, что он может угрожать культурной независимости регионов и услугам церквей, таким как детские сады и больницы. Несмотря на противодействие нескольких региональных правительств, в том числе Нижней Саксонии, коалиция "Светофор" намерена представить этот законопроект, так как считает, что освобождение церквей от государственного финансирования необходимо для разделения церкви и государства.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В восторге от костюма цвета кобальта, Бобби-младший и Дональд Трамп появились в Аризоне.
Политика

В отчете говорится, что Роберт Кеннеди-младший пересматривает поддержку победы Дональда Трампа на выборах.

Повышенное внимание к президентским выборам в США в ноябре сосредоточено на голосах для Роберта Ф. Кеннеди, который может оказать préoccupant влияние на результат.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Обмен пленными с Россией: 115 украинских солдат вернули свободу
Политика

Обмен пленными с Россией: 115 украинских солдат вернули свободу

Обмен пленными с Россией: 115 украинских солдат вернули свободу 11:45 Переговоры о обмене пленными между Россией и Украиной продолжаются Переговоры о обмене пленными между Россией и Украиной продолжаются: обе стороны должны обменяться 115 пленными сегодня, согласно представителю посредничающих Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это было бы первое подобное действие со

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Зеленский вводит запрет на создание московских церквей
Политика

Зеленский вводит запрет на создание московских церквей

Зеленский вводит запрет на создание московских церквей Президент Украины Владимир Зеленский поддержал спорный закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви, связанной с Москвой. Об этом сообщает официальная законодательная база Украины. Запрет обосновывается поддержкой Московского патриархата конфликта России против Украины. Ранее Украинская православная церковь играла значительную роль в религиозной сфере Украины, но

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного времени Киево-Печерскую лавру, связанную с Русской православной церковью,...
Политика

Зеленский вводит запрет на московскую церковь, ссылаясь на религиозный институт.

Россия считает Украину частью якобы 'русского мира', используя этот concept для обоснования своего военного вторжения. В ответ Киев запретил Орфодоксную церковь, связанную с Москвой.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.
Литература

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь. Пять друзей со времен студенчества преследуются прошлым, когда они отправляются на отдаленный остров на похороны старого друга. В доме покойного они обнаруживают труп в подвале. Труп, которого, как они считают, должны узнать. Длинноногий, Озвальд, Дагур, Элин, Магнус и Сигги - друзья. Компания студентов,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Новости про полное выздоровление доктора Фаучи после его борьбы с вирусом Западного Нила
Здоровье

Фаучи в настоящее время восстанавливается после госпитализации из-за вируса Западного Нила.

Доктор Энтони Фаучи, ранее возглавлявший Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, сейчас recuperating дома после своей hospitalizatsiya из-за Западного Нила вируса, согласно сообщению представителя в субботу.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
На демонстрации в поддержку Палестины quartet сотрудников правоохранительных органов получили...
Федеральные земли Германии

Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге

- Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге В районе Кройцберг Берлина на митинге в поддержку Палестины, по данным полиции, четверо полицейских получили ранения. Как сообщается, демонстранты бросали камни и бутылки в полицейских. Были задержаны 17 человек для проверки личности, а также составлено 21 протокола. Раненые полицейские продолжили нести

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Мэр Берлина Кай Вегнер обладает Influense на выбранного ЕС кандидата на должность канцлера
Федеральные земли Германии

Вегнер хочет обратиться к будущему канцлеру во время сессии вопросов и ответов.

В сентябре или октябре, Фридрих Мерц и Маркус Зёдер решат, кто будет выдвинут в кандидаты на пост канцлера союза. Текущий мэр Берлина Кай Вегнер высказывает свое мнение о том, кто должен обладать этой властью.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно