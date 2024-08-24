Бавария выступает против обязательных церковных пожертвований

Множество людей покидают религиозные институты, но региональные правительства продолжают выделять ежегодную финансовую помощь в размере 550 миллионов евро церквям. Коалиция, возглавляемая партией "Светофор", стремится положить конец этой дорогостоящей практике. Однако региональные правительства выступают против этого, опасаясь еще большей финансовой нагрузки.

Баварское правительство выразило несогласие с предложением коалиции "Светофор" о прекращении государственного финансирования церквей. Коалиция планирует принять законодательство с серьезными финансовыми последствиями для региональных правительств, которые будут обременять их на десятилетия вперед, заявил глава Государственной канцелярии Флориан Херрманн. "Это вводящее в заблуждение предприятие не только подрывает культурную независимость регионов, но и угрожает всем тем, что церкви вносят в нашу общественную структуру, таким как детские сады, больницы и дома престарелых", - сказал Херрманн. Кажется, что коалиция "Светофор" решила навязать свою социально-политическую повестку дня "в последние дни своего существования".

Церкви в Германии получают государственное финансирование из-за конфискации немецких церквей и монастырей в начале 19 века в рамках процесса секуляризации. За исключением Гамбурга и Бремена, все региональные правительства ежегодно выделяют определенную сумму католическим и протестантским церквям. В прошлом году это составило примерно 550 миллионов евро по всей стране. Согласно бюджетному плану, Бавария выделяет 80 миллионов евро католической церкви и 26 миллионов евро протестантской церкви, а также 28 миллионов евро на строительство для обеих конфессий в совокупности, как объявило Министерство культуры.

Коалиция "Светофор" планирует представить законопроект о долгосрочном прекращении государственного финансирования церквей уже этой осенью, несмотря на противодействие региональных правительств. Реформу планируется разработать таким образом, чтобы не требовалось одобрение Бундесрата. "Враждебная позиция региональных правительств, к сожалению, вынуждает коалицию пойти на этот шаг", - сказала политик FDP Сандра Бубендорфер-Лихт.

Разделение церкви и государства

Поскольку средства поступают из налоговых доходов и таким образом от всех налогоплательщиков, в том числе тех, кто не принадлежит к религиозной общине, эта нерелигиозная группа продолжает расти каждый год, с сотнями тысяч людей, ежегодно покидающих церкви. Правительство "Светофор" хочет освободить церкви от этих средств и разделить церковь и государство.

Однако региональные правительства должны будут нести расходы на выкуп, и против этого есть сильное сопротивление. Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль уже подчеркнул, что региональные правительства "единодушно против" этого. "Я мог бы только посоветовать больше не преследовать эти планы", - сказал он газете "Новая Оснабрюкская газета". Финансовое положение во многих региональных правительствах настолько хрупкое, что выкупные платежи церквям в ближайшее время просто неосуществимы.

Законопроект коалиции "Светофор" о разделении церкви и государства вызвал споры, и глава Государственной канцелярии Баварии Флориан Херрманн выразил опасения, что он может угрожать культурной независимости регионов и услугам церквей, таким как детские сады и больницы. Несмотря на противодействие нескольких региональных правительств, в том числе Нижней Саксонии, коалиция "Светофор" намерена представить этот законопроект, так как считает, что освобождение церквей от государственного финансирования необходимо для разделения церкви и государства.

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