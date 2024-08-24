- Бавария выражает свое недовольство предложениями прекратить церковные субсидии.

Байерская администрация решительно осудила предложения так называемой "траffic light коалиции" о прекращении государственной поддержки религиозных организаций. Коалиция планирует навязать государствам закон, который будет обременять их финансово на годы вперед, как заявил министр-президент Флориан Геррманн агентству ДПА.

"Эта нелогичная инициатива не только ставит под сомнение автономию государств, но и все, что религиозные учреждения вносят в наше общество, такие как детские сады, больницы и дома престарелых", - заявил Геррманн. Кажется, что "траffic light коалиция" пытается навязать свои социopolitical принципы "на закате своей политической карьеры".

Компенсация за конфискацию собственности

Немецкие церкви получают государственные выплаты в качестве компенсации за конфискацию церквей и монастырей во время секуляризации в начале 19 века, за исключением Гамбурга и Бремена. Все федеральные земли выделяют ежегодную сумму католической и протестантской церквям. В прошлом году это составило примерно 550 миллионов евро по всей стране. Как сообщило министерство культуры дпа по запросу, Бавария выделяет 80 миллионов евро католической церкви и 26 миллионов евро протестантской церкви, а также совместные строительные расходы в размере 28 миллионов евро для обеих конфессий.

"Траffic light коалиция" планирует ввести законопроект о поэтапном прекращении государственной поддержки религиозных институтов к осени, несмотря на отказ государств от этого проекта. Реформа должна быть разработана таким образом, чтобы не требовалось согласие Бундесрата. "Сопротивление государств требует такого подхода от коалиции", - заявила политик FDP Сандра Бубендорфер-Лихт.

Разделение государства и религии

Как деньги поступают из налоговых сборов, и, следовательно, все налогоплательщики, в том числе те, кто не принадлежит к религиозной общине, вносят свой вклад. Эта группа ежегодно растет, так как сотни тысяч людей покидают религиозные институты каждый год. Текущая "траffic light администрация" теперь планирует выделять средства религиозным институтам и отделять церковь от государства. Однако, скорее всего, государства будут нести ответственность за выкупную сумму - и есть сильное сопротивление этому.

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) уже заявил, что государства "сильно против" этих планов. "Я бы посоветовал воздержаться от реализации этих предложений", - сказал он "Neue Osnabrücker Zeitung". Финансовая ситуация во многих федеральных землях настолько сложная, что выкупные платежи религиозным институтам просто неосуществимы в обозримом будущем.

Предложение "траffic light коалиции" о прекращении государственной поддержки религиозных организаций может противоречить автономным правам государственных правительств, как отметил министр-президент Флориан Геррманн. Несмотря на отказ от этого проекта со стороны различных государств, коалиция планирует ввести законодательство о прекращении финансирования к осени, обходя необходимость согласия Бундесрата, как предложила политик FDP Сандра Бубендорфер-Лихт.

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