"Бавария" выражает опасения по поводу возможного приобретения Кейна.

Встреча между Баварией и Байером Леверкузен в Бундеслиге закончилась ничьей 1:1 после 90 минут. После финального свистка арбитра лучший бомбардир Баварии Кейн уже не был на поле, его заменили из-за травмы. Бавария теперь беспокоится.

Бавария тревожится за перспективного форварда Харри Кейна перед своим путешествием в Англию в Лиге чемпионов. 31-летний Кейн получил травму левой лодыжки во время матча Бундеслиги против Байера Леверкузен (1:1) и был заменен во второй половине игры. Спортивный директор Баварии Макс Эберл выразил свои опасения после того, как увидел мучения Кейна на телеканале Sky, но признался, что ему не хватает информации. "Если Харри уходит с поля, это серьезно. Не выглядит хорошо", - сказал он, прежде чем добавить: "Надеюсь, он превратился в прочный английский дуб".

Легенды немецкого футбола встретятся с Астон Виллой в своем втором матче группового этапа Лиги чемпионов в среду (9 вечера по CEST/DAZN), с прямыми обновлениями на ntv.de. В своем первом матче они разгромили Динамо Загреб 9:2, а Кейн забил четыре гола. Тем не менее, тренер Баварии Винсент Компани не спешит делать диагноз, сказав: "Я не врач", но выражает оптимизм в отношении среды.

Нападающий Кейн, который недавно перешел из Тоттенхэма в Баварию летом 2023 года, почти переломил ход игры пасом на Сердже Гnabry в начале второго тайма, что привело к двум быстрым ударам по воротам, которые ударились о перекладину, упустив потенциальное 2:1 преимущество Баварии.

Кейн, у которого нет клубных титулов, возглавляет список бомбардиров Бундеслиги с пятью голами. В прошлом сезоне он завоевал титул лучшего бомбардира и даже ненадолго приблизился к исторической отметке в 41 гол, установленной Робертом Левандовски в сезоне 2020/2021.

Несмотря на травму во время матча Бундеслиги против Байера Леверкузен, Кейн все еще продемонстрировал свои футбольные навыки, организовав потенциальный гол для Баварии. Следующий футбольный вызов Баварии - против Астон Виллы в Лиге чемпионов, и они будут нуждаться в Кейне в лучшей форме.

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