- "Бавария" выходит победителем матча, хвастаясь вкладом защитника Горецки

За пять дней до дебюта в Бундеслиге "Вольфсбурга", "Бавария" одержала очередную победу в предсезонном матче, в котором выделялся новичок Леон Горецка. Его 62-минутное выступление в разгроме "Грассхопперов Цюриха" 4:0 вселило оптимизм, но вряд ли изменит его положение в футбольных гигантах. Горецка снова играл в обороне, вместе с англичанином Эриком Дье, а не в полузащите.

Отсутствие Горецки в обязательном матче Кубка Германии против "Ульма" (4:0) было воспринято как очередное свидетельство пессимистичного отношения руководства "Баварии" и тренера Винсента Компани к его пребыванию в Мюнхене. Несмотря на это, он услышал поддерживающие кричалки "Леон Горецка" после решительного рывка, что потребовало кратковременной паузы для лечения правого стопы.

Михаэль Олисе (12-я минута), Гарри Кейн (46-я минута), Матис Тель (67-я минута) и, наконец, Томас Мюллер (90-я минута) забили голы в матче против аутсайдера швейцарской Суперлиги, который потерпел четыре поражения подряд. Матч был организован для того, чтобы дать больше игрового времени новичкам, таким как Олисе, Кейн и Жоао Палинья, и протестировать новую тактическую схему Компани.

Перед началом матча спортивный директор Макс Эберл сказал, что они хотят адаптировать игроков к новому стилю прессинга, предложенному Компани, что требует изменения тактики с мячом.

После часа игры на поле появились ветераны, такие как Йoshua Киммих и Томас Мюллер, а Джамал Мусиала получил перерыв из-за управления нагрузкой. Капитан Мануэль Нойер также остался на скамейке запасных.

После новых приобретений Хироки Ито и Лероя Сане (реабилитационные занятия) и отсутствия Йосипа Станишича на старте лиги из-за травмы правого коленного связки, полученной на тренировке в понедельник, Горецка, похоже, столкнется с серьезными трудностями в своем пребывании в "Баварии".

Несмотря на отсутствие Горецки в матче Кубка Германии против "Ульма", некоторые фанаты на трибунах выкрикивали его имя в знак поддержки во время его решительного рывка. Несмотря на его блестящую игру в обороне, немецкий талант, похоже, столкнется с трудностями в своем пребывании в "Баварии", так как руководство клуба и тренер Винсент Компани не уверены в его будущем в клубе.

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