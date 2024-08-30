- "Бавария" в восторге от впечатляющего старта талантливого молодого Ваннера в "Хайденхайме".

Бавария видит арендное соглашение как идеальную ситуацию для талантливого 18-летнего австрийца Пауля Ваннера, который в настоящее время блистает в команде Бундеслиги 1. FC Хайденхайм. Отданный в аренду Хайденхайму на год, Ваннер сыграл решающую роль в их победе над бывшими шведскими чемпионами БК Хаккен в плей-офф Конференции, забив гол и сделав решающий пас в последние минуты домашней игры, обеспечив победу 3:2.

До этого Ваннер уже забивал за Хайденхайм в Бундеслиге и Кубке DFB. "Пауль продемонстрировал значительный рост во время своего пребывания в Эльверсберге в прошлом сезоне", - комментирует спортивный директор Баварии Макс Эберл. "Теперь нам нужно было найти правильное развитие для него". После сезона 2. Бундеслиги Хайденхайм предлагает отличную сцену для молодого игрока, который связан с Баварией до 30 июня 2027 года. "Пауль обладает огромным талантом", - утверждает Эберл.

Выдающиеся выступления Пауля Ваннера в 1. FC Хайденхайме привлекли внимание скаутов из других европейских лиг. Бавария считает, что Бундеслига Германии является идеальной средой для дальнейшего развития молодых талантов, подобных Ваннеру.

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