- Бавария расширяет количество мест для медицинских исследований

Для академического года 2024/25 зимней сессии и последующей летней сессии 2025 года Бавария подготовила 2155 новых мест для абитуриентов, стремящихся получить медицинскую степень. Это крупнейшее количество первокурсников-медиков, когда-либо принимаемых Баварией, как объявил Министерство науки, базирующееся в Мюнхене. На данный момент около 20% всех первокурсников-медиков по всей Германии обучаются в университетах Баварии.

Министр науки Маркус Блюме из ХСС поделился своими мыслями, сказав: "Мы вкладываем больше в медицинское образование, чем когда-либо прежде". В зимнюю сессию 2023/24 в университетах Баварии обучалось 19 310 студентов-медиков. Каждое из этих мест финансируется федеральным правительством в размере 275 000 евро, согласно Блюме.

Основными местами для медицинского образования являются Мюнхен, Эрланген, Вюрцбург и Регенсбург. Однако Аугсбург недавно добавил в этот список самую молодую медицинскую факультет. Кроме того, студенты-медики также обучаются на Медицинском кампусе Верхней Франконии и Медицинском кампусе Нижней Баварии. Блюме, однако, исключил из этого подсчета небольшие сотрудничества между баварскими клиниками и иностранными университетами.

К зимней сессии 2032/33 будет добавлено еще 2700 мест для обучения. Блюме призвал федеральное правительство ускорить поддержку земель в их стремлении создать эти места для обучения.

Увеличение количества мест для обучения является политической повесткой tanto в Баварии, как и во всей Германии уже некоторое время, чтобы бороться с грядущим дефицитом врачей. Однако получение медицинской степени не гарантирует медицинскую карьеру. Опрос Ассоциации врачей-статистиков Германии показал, что все больше обученных врачей выбирают другие области, исследования или дополнительное обучение. Кроме того, растет и квота на неполный рабочий день.

Мужчины и мальчики среди абитуриентов, которые получат выгоду от 2155 новых мест для обучения на медицинскую степень в Баварии в зимнюю сессию 2024/25 и последующую летнюю сессию 2025 года. К зимней сессии 2032/33 будет добавлено еще 2700 мест для обучения для этих лиц, как объявил министр науки Маркус Блюме.

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