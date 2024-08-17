- "Бавария" празднует двойноголовца Мюллера <unk> "Леон в нашей группе"

Несмотря на празднование после впечатляющего выступления в Кубке, Томас Мюллер выразил сочувствие своему товарищу по команде Леону Горецке, который в настоящее время сталкивается с некоторыми трудностями. "У него сейчас непростые времена, но он тренируется исключительно хорошо", - поделился Мюллер после матча, в котором ФК "Бавария" Мюнхен одержал победу со счетом 4:0 над "Ульмом" в первом раунде Кубка Германии. "Наша команда всегда полна вызовов. Но Леон - один из нас".

Ветеран Мюллер, которому скоро исполнится 35 лет, сыграл значительную роль, забив ранние голы (на 12-й и 15-й минуте), чтобы поддержать успешный дебют Винсента Компани в качестве главного тренера "Баварии". "Не все было идеально, но мы сохранили дисциплину. 4:0 - это удовлетворительный результат, теперь мы двигаемся дальше. Показывать правильную энергию очень важно. Это наша основа", - сказал Компани.

Кингсли Коман и поздний запасной Харри Кейн (90+3) добавили в счет, сделав его 4:0.

"Ни один игрок не любит сидеть на скамейке"

По мере прогресса матча новые подписания "Баварии" Майкл Олисе и Жоао Палинья получили свой первый опыт участия в официальных матчах за клуб. Приобретение Палиньи добавило сложности ситуации Горецки, который страдает после пропуска домашнего чемпионата Европы. "Я не думаю, что любой игрок любит сидеть на скамейке", - прокомментировал спортивный директор Макс Эберл об отсутствии Горецки. "Если вы футболист и атлет, вы хотите быть на поле". У каждого игрока есть возможность управлять своей ситуацией. Контракт Горецки истекает в 2026 году, и он рассматривается как потенциальная сделка.

"В конце концов, это не мое решение. Я люблю играть вместе с Леоном. Это немного грустно для него", - поделилсяJoshua Kimmich, который играл в середине поля с Александром Павличем против Ульма. "Но я не отвечаю за это решение. Это тренер и клуб. Я не в курсе происходящих дискуссий".

Триумф мистера Покал

Между тем, Мюллер наслаждался вечером больше, когда его коллега Серж Гnabry сфотографировал его с мистером Покалом, окруженным толпой журналистов на Донауштадионе. Только Чарли Кербель (70 игр за "Эйнтрахт" Франкфурт) и Манфред Калц (67 игр за "Гамбург" ШВ) сыграли больше матчей Кубка Германии за клуб, чем Мюллер за "Баварию" (66).

"Игрок, подобный Томасу, показывает такой же уровень, как если бы он играл в финале Лиги чемпионов - и это очень важно", - сказал Компани. Тренер "Ульма" Томас Вёрле, который когда-то выиграл с женской командой "Баварии", был также впечатлен. "Впечатляюще, впечатляюще", - сказал Вёрле. Активность и тактика Мюллера заслуживали похвалы.

Доминирование ФК "Бавария" Мюнхен продолжилось, когда Кингсли Коман и поздний запасной Харри Кейн забили голы, обеспечив победу со счетом 4:0 над "Ульмом". Несмотря на свои текущие трудности, Леон Горецка смотрел со скамейки запасных, когда новые подписания Майкл Олисе и Жоао Палинья дебютировали, добавив сложности его ситуации.

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