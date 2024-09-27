"Бавария" не планирует убеждать Нойера возобновить работу вратаря ФФУ.

Недавняя травма Марка-Андреаса тер Штегена вновь разожгла дискуссии о возможном возвращении Мануэля Нойера в ворота сборной Германии. Несмотря на его недавнее уход, имя Нойера снова на слуху. Интересно, что Бавария сохраняет молчание по этому вопросу.

Бавария не ведет активных дискуссий о возможном возвращении Нойера в качестве основного голкипера. Тренер Винсент Компани заявил: "Мы об этом даже не говорили". Спортивный директор Кристоф Фройнд добавил: "Это его личное решение. Он сейчас счастлив, потому что находится в хорошей форме. Надеюсь, он снова здоров и хорошо начал сезон".

Нойер ушел из национальной сборной после вылета Германии в четвертьфинале Евро-2020 против Испании (1:2 в дополнительное время). Однако с серьезной травмой тер Штегена, которая выведет его из игры на несколько месяцев, идея возвращения Нойера набирает обороты. В качестве возможных замен рассматриваются Оливер Бауманн (TSG Хоффенхайм) и Александр Нюбель (VfB Штутгарт).

Нюбель лидирует в гонке

Легендарный голкипер Зепп Майер выразил поддержку возвращению Нойера в сборную Германии. Он предложил, чтобы Нагельсманн инициировал обсуждение этой темы, сказав: "Обстоятельства изменились из-за травмы тер Штегена". Майер, который сам несколько раз возвращался в национальную команду, усомнился в способности тер Штегена вернуться после такого длительного перерыва. "Если ему придется сделать паузу на восемь месяцев, я не знаю, как он вернется", - добавил он.

В настоящее время Александр Нюбель считается фаворитом на место в воротах сборной Германии. Нагельсманн еще не сделал публичного заявления по этому вопросу, но шансы Нюбеля кажутся высокими.

Ближайшие матчи сборной назначены на 11 октября в Боснии и Герцеговине и 14 октября в Мюнхене против Нидерландов. Нагельсманн объявит состав на эти игры 3 октября. Несмотря на травму бедра, Нойер надеется быть готовым к важному матчу против Байера Леверкузен 16 октября (6:30 / Sky и в прямом тикере на ntv.de).

Комиссия еще не сделала заявление о возможном возвращении Нойера в сборную Германии, несмотря на возросший интерес из-за травмы тер Штегена. В свете длительного отсутствия тер Штегена есть призывы к Комиссии рассмотреть вопрос о возвращении Нойера.

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