"Бавария" наслаждается очередным голом.

Бавария Мюнхен продолжает свое доминирование: После рекордного выступления в Лиге чемпионов Бавария Мюнхен одерживает уверенную победу в Бундеслиге. В то же время дебютанты Хольштайн Киль набирают историческое очко в последние минуты.

SV Вердер Бремен - FC Бавария Мюнхен 0:5 (0:2)

Зрелищный, динамичный, голодный до голов, с блестящим выступлением Майкла Олисе на уровне, по крайней мере, на один выше, чем у Вердера Бремен - Бавария Мюнхен вновь продемонстрировала свое превосходство и остается непобедимой в Бундеслиге. Команда тренера Винсента Компани праздновала победу со счетом 5:0 (2:0) над Ганзейцами, обеспечив себе шестую победу в шести официальных матчах этого сезона и блистая во всех аспектах. Веселое настроение немецких рекордсменов на фестивале Октоберфест в воскресенье было thus гарантировано.

Прежде всего, Олисе блистал на Везере. С двумя голами (23., 60.) и двумя изящными передачами на Джамала Мусиала (32.) и Гарри Кейна (57.), он был назван игроком матча. Серж Гнабри (65.) поставил точку. Бавария, которой пришлось обойтись без временно отсутствующего Мануэля Нойера, продлила свою победную серию на Везере до 15 матчей. Команда тренера Оле Венера из Бремена, которая хорошо начала сезон, потерпела серьезное поражение.

Кейн и его команда прибыли на север с гордо поднятой головой после разгрома 9:2 над Динамо Загреб в Лиге чемпионов и продолжали свою сильную форму без особых усилий. В этом матче, в отличие от предыдущей встречи, которую Бремен выиграл 1:0 на Альянц Арене в январе, Бавария доминировала во всех аспектах.

Бавария взяла инициативу в матче с самого начала, как и ожидалось, и первой опасной попыткой стал дальний удар Конрада Лаимера, который ударился о перекладину (8.). После этого гости продолжали давить, ограничивая Вердер своей половиной поля - первый гол Олисе был неизбежным результатом. После потери мяча Митчеллом Вайзером Кейн быстро отреагировал, чтобы вывести на удар 22-летнего Олисе, который забил без проблем. Через десять минут Олисе снова обошел оборону Вердера и вывел Мусиала.

Бремену удалось уйти на перерыв с разницей в два гола. Венера выпустил Кеке Топпа и Деррика Кёхна, которые взбодрили команду. Бавария позволяла Вердеру приблизиться время от времени, но безжалостно увеличивала преимущество.

1. FC Хайденхайм - SC Фрайбург 0:3 (0:0)

SC Фрайбург завершил впечатляющую серию под руководством нового тренера Юлиана Шюстера и временно обеспечил себе место в верхней части таблицы, победив 1. FC Хайденхайм со счетом 3:0 (0:0). С третьей победой в четырех матчах этого сезона бреслауеры начали свой первый сезон после ухода легендарного тренера Кристиана Штрейха многообещающе.

Рицу Доан (54.) и Винченцо Грифо (59., 65.) забили голы за SCF в течение одиннадцати минут во втором тайме, и после заметного улучшения во второй половине матча. Дебютанты в Лиге чемпионов Хайденхайм могли соперничать только в первой половине и были вынуждены принять второе поражение подряд после двух побед в начале сезона.

В относительно спокойной начальной фазе Фрайбург был более доминирующей командой, в то время как Хайденхайм предпочитал обороняться и позволял гостям контролировать мяч. В результате Фрайбург имел мало возможностей создать опасность, в то время как Матиас Хонсак (19.) имел первый хороший шанс для Хайденхайма, его удар со штрафного чуть не достиг цели.

Фрайбург показывал решимость найти бреши в обороне Хайденхайма во второй половине. Однако атака SC, возглавляемая бывшим хайденхаймером Эреном Динкчи, который дебютировал за Фрайбург, не смогла прорвать крепкую оборонительную стену Хайденхайма. Поскольку длинные передачи Хайденхайма в штрафную площадь соперника тоже не приносили много пользы, ничья 0:0 к перерыву была разумным результатом.

Во втором тайме первый серьезный шанс появился уже на четвертой минуте. Динкчи (49.) пытался забить со штрафного, но Доан воспользовался возможностью вскоре после этого: с линии штрафной он красиво закрутил мяч влево, откуда он отскочил в ворота.

Гол дал Фрайбургу огромный импульс. Хайденхайм был вынужден внести коррективы в свою оборонительную тактику, чтобы начать контрнаступление, создавая бреши, которые Фрайбург смог использовать, в частности, через Грифо.

После поражения 1:4 от Байера Леверкузен Хоффенхайм беспокоился о форварде Андрее Крамариче, но растяжение лодыжки не помешало хорвату сыграть. К удивлению, инициативу в атаке взял на себя Унион в старом лесном стадионе. После хаотичной серии в штрафной после углового Роте удалось забить гол. Через две минуты Роте отличился снова. Холлербах отдал ему пас в контратаке, и он вывел на удар Йонга, который спокойно забил, обойдя защитника. Хоффенхайм был шокирован. В атаке они испытывали трудности, в то время как Йонг (22.) едва не забил свой второй гол, но удар был заблокирован Дрекслером. Защитник ответил дальним ударом перед перерывом, проверив вратаря Униона Реннова.

Первый тайм был доминирующим для Союза, с преимуществом в счете ударов 10:2. Они могли бы и должны были вести в счете больше, но Матарраццо внес изменения, выпустив Тухумчу и Гендрея вместо Хранача и Дрекслера. Союз не стал более опасным сразу, поэтому Матарраццо выпустил Табаковича. Его удар головой (58.) был спасен Рённовым.

Хоффенхайм не смог воспользоваться своим владением, и индивидуальное действие привело к ничьей. Бывший игрок Союза Бюлтер обыграл Хаберера на линии штрафной и мощно пробил в левый нижний угол. В последние минуты Шэфер едва не обманул Баумана ударом с фланга, но голкипер спас команду.

ВФЛ Bochum - Holstein Kiel 2:2 (2:1)

Хольштайн Киль наконец-то оказал серьезное влияние в Бундеслиге в матче, посвященном столетию тренерской карьеры Марселя Раппа. В свой 100-й официальный матч новичок заработал историческую первую ничью в высшем дивизионе, сыграв вничью 2:2 в матче аутсайдеров с ВФЛ Bochum, хотя победа была близка после раннего преимущества.

Бохум все еще не выиграл ни одного матча после четырех игр, но это не редкость для них: они добились своей первой победы в сезоне только на девятом и десятом турах в прошлые годы, но все же сохранили свой статус.

Киель открыл счет первым, когда Пихлер забил свой первый гол в Бундеслиге на 15-й минуте. Однако Беро и Дашнер перевернули игру к перерыву. Вышедший на замену Мачино сравнял счет для новичка в компенсированное время.

Зейдлер не смог использовать японского новичка Мийоши (проблемы с бедром) и выпустил Hofmann вместо Broschinski. Рапп сделал четыре изменения по сравнению с поражением 1:6 от Баварии. Тренер был оптимистичен перед матчем, "Если посмотреть на соперника, с которым мы играем, наша цель - взять все три очка".

Обе команды начали нервно и суетливо, как и следовало ожидать от их положения в таблице. Первое успешное действие сразу же привело к голу: после умного паса от Келиати, Пихлер обыграл голкипера ВФЛ Дрюеса и забил неожиданный гол 1:0 для Строк. Зейдлер заменил слабого центрального защитника Масовича на капитана Лосиллу, и suddenly Bochum тоже начал играть в футбол: после хорошей комбинационной игры от Бодау, Беро забил в дальний угол. Bochum увеличил давление, запер Киель в их штрафной, и был вознагражден голом 2:1. Hofmann отдал пас в штрафной, и Дашнер красиво забил с внешней стороны стопы. Келиати не использовал отличный шанс сравнять счет, пробив мимо ворот (45+2).

После перерыва Киель искал ничью, но Гигович не забил из отличной позиции (61-я минута). Bochum долгое время был доволен своим небольшим преимуществом, но затем снова активизировался и пропустил гол в ворота 2:2.

После впечатляющей игры против Динамо Загреб в Лиге чемпионов, Бавария Мюнхен продолжила доминировать в Бундеслиге. В матче против SV Werder Bremen, немецкие рекордсмены продемонстрировали свое превосходство, одержав победу со счетом 5:0.

Несмотря на блестящую игру Олисе за Werder Bremen, забившего два гола и отдав два голевых паса, Бавария осталась непобедимой на Везере, продлив свою победную серию до 15 матчей против Ганзейцев.

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