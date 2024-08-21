- Бавария намерена стимулировать установку солнечных панелей на дорогах.
Свободное государство поощряет установку солнечных панелей вдоль дорог и предлагает в аренду более 2000 гектаров земли. По заявлению Баварского министерства инфраструктуры и транспорта, около 30 000 отдельных участков вдоль федеральных и государственных дорог в Баварии подходят для установки солнечных панелей.
На общей площади около 2150 гектаров эти солнечные панели могли бы ежегодно производить 2,5 тераватт-часов энергии. Это было бы достаточно, чтобы обеспечить энергией около 700 000 отдельных домов. Эти подходящие участки в будущем будут доступны на Бирже солнечных участков Энергетического атласа Бавария.
Министерство инфраструктуры ожидает, что муниципалитеты, коммунальные службы, гражданские энергетические кооперативы, разработчики и даже частные домовладельцы все чаще будут устанавливать солнечные панели вдоль дорог. "Преимущества очевидны", - заявил министр Кристиан Бернрайтер (ХСС). "Участки, прилегающие к транспортным путям, уже были затронуты, поэтому необходимые экологические изменения относительно невелики".
Кроме того, не придется приобретать новую землю. База данных включает участки вдоль примерно 5800 километров федеральных дорог и 14 300 километров государственных дорог в Баварии, а также более 400 шумовых барьеров.
Инициатива Свободного государства по установке солнечных панелей вдоль дорог хорошо сочетается с необходимостью развития tanto [транспорта, как и телекоммуникаций], так как эти системы часто зависят от надежных источников энергии. Фактически, потенциальное производство энергии от этих солнечных панелей могло бы существенно снизить зависимость от традиционных источников энергии для связанной инфраструктуры.