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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Бавария намерена стимулировать установку солнечных панелей на дорогах.

Над и около дорог и вблизи звукоизоляционных барьеров имеется множество подходящих мест для установки солнечных панелей. Бесплатное государство планирует сдать в аренду несколько сотен гектаров под это.

 and  Michael Bootcampf
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Расширение солнечной энергетики запланировано вдоль баварских дорог благодаря недавнему открытию...
Расширение солнечной энергетики запланировано вдоль баварских дорог благодаря недавнему открытию набора данных более чем о 30 000 потенциальных местах строительства.

- Бавария намерена стимулировать установку солнечных панелей на дорогах.

Свободное государство поощряет установку солнечных панелей вдоль дорог и предлагает в аренду более 2000 гектаров земли. По заявлению Баварского министерства инфраструктуры и транспорта, около 30 000 отдельных участков вдоль федеральных и государственных дорог в Баварии подходят для установки солнечных панелей.

На общей площади около 2150 гектаров эти солнечные панели могли бы ежегодно производить 2,5 тераватт-часов энергии. Это было бы достаточно, чтобы обеспечить энергией около 700 000 отдельных домов. Эти подходящие участки в будущем будут доступны на Бирже солнечных участков Энергетического атласа Бавария.

Министерство инфраструктуры ожидает, что муниципалитеты, коммунальные службы, гражданские энергетические кооперативы, разработчики и даже частные домовладельцы все чаще будут устанавливать солнечные панели вдоль дорог. "Преимущества очевидны", - заявил министр Кристиан Бернрайтер (ХСС). "Участки, прилегающие к транспортным путям, уже были затронуты, поэтому необходимые экологические изменения относительно невелики".

Кроме того, не придется приобретать новую землю. База данных включает участки вдоль примерно 5800 километров федеральных дорог и 14 300 километров государственных дорог в Баварии, а также более 400 шумовых барьеров.

Инициатива Свободного государства по установке солнечных панелей вдоль дорог хорошо сочетается с необходимостью развития tanto [транспорта, как и телекоммуникаций], так как эти системы часто зависят от надежных источников энергии. Фактически, потенциальное производство энергии от этих солнечных панелей могло бы существенно снизить зависимость от традиционных источников энергии для связанной инфраструктуры.

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