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СпортНовостиФК "Бавария"

"Бавария Мюнхен", представленная "Волчицами", стремится помешать амбициям "Баварии" завоевать все титулы.

 and  Viktoria Klein
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Сборная Волфсбурга под руководством Марины Хегеринг готова встретиться с ФК Бавария, в составе...
Сборная Волфсбурга под руководством Марины Хегеринг готова встретиться с ФК Бавария, в составе которой находится Джована Дамղянович.

"Бавария Мюнхен", представленная "Волчицами", стремится помешать амбициям "Баварии" завоевать все титулы.

Бавария Мюнхен, действующие чемпионы, стремятся "отпраздновать еще раз в мае", в то время как "Вольфсбург" хочет "испортить праздник". Это интенсивное соперничество между этими двумя претендентами на титул в Бундеслиге делает вещи захватывающими для Александрины Попп. "Если мы сможем сохранить свой прогресс на протяжении всего сезона, то что-то значительное может произойти", - сказала Попп перед началом женской футбольной Бундеслиги. "Мы прямо там".

Бавария начинает новый сезон в пятницу как явный фаворит на титул, встречаясь с вернувшимся клубом "Турбине Потсдам" (5:00 PM/ZDF, DAZN и MagentaSport, а также в live-тикере на ntv.de). "Если объективно взглянуть на составы, я вижу Баварию впереди", - даже капитан национальной команды признает - и ее тренер согласен.

"Мы готовы к ним", - сказал тренер "Вольфсбурга" Томми Стройт, имеющий дело с серьезной перестройкой после ухода ключевых игроков Лены Обердорф (Бавария Мюнхен), Эвы Пажор (ФК Барселона) и Доминик Янссен (Манчестер Юнайтед). С другой стороны, Бавария, воодушевленная победой в Суперкубке над "Вольфсбургом" (1:0), имеет амбициозные планы.

"Эта первая победа в новом сезоне подчеркивает наше намерение выиграть чемпионат в третий раз подряд, снова выиграть кубок и сделать глубокий забег в Лиге чемпионов", - подчеркнул президент ФКБ Герберт Хайнер. Тренер Александр Штраус ожидает сложной дороги к защите титула, но уже видит праздник. "Нам нужно усердно работать каждый день и оставаться скромными", - сказал 48-летний мужчина: "Тогда мы можем потенциально праздновать снова в мае".

В то время как Бавария и "Вольфсбург" сосредоточены на гонке за чемпионство, остается вопрос: может ли кто-то угрожать этим грозным соперникам? Согласно опросу тренеров Бундеслиги DFB, это маловероятно. Чтобы достичь вершины, нужно "отдаться полностью, 70 или 80 процентов уже не достаточно", - подчеркнула Попп. К счастью, развитие лиги в последние годы было положительным.

Тем не менее, по сравнению с ведущими клубами под эгидой мужских команд, клубы, подобные традиционному Потсдаму, сталкиваются с трудностями. Потсдам все еще ищет основного спонсора, но профессионализация остается в фокусе. "Наши амбиции высоки", - сказал CEO DFB Хольгер Бласк. "Мы хотим создать самоокупающуюся экономическую систему для женского футбола. Это еще не так".

В сезоне 2025/26 лига расширится с 12 до 14 команд, а в этом году Суперкубок вернулся после 27-летнего перерыва. Планируются дальнейшие структурные улучшения, такие как усиление центров-performance. "В сущности, лига улучшилась", - также сказал Стройт в интервью "Кикеру". "Но в гонке за титул мы хотим быть там, когда Бавария не будет. Третьего места нет, либо мы, либо Бавария".

Бавария Мюнхен, с победой в Суперкубке над "Вольфсбургом", укрепила свой настрой на гонку за чемпионство. Тренер "Вольфсбурга" Томми Стройт, несмотря на серьезную перестройку, уверен и говорит: "Мы готовы к ним".

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