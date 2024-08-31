- Бавария Мюнхен начинает свое путешествие с домашнего матча, в то время как ВфБ сталкивается с Реалом на своем стадионе.

Бавария Мюнхен возглавляет наступление как единственный тяжеловес Бундеслиги, принимающий дома в переработанной Лиге чемпионов. 17 сентября (9:00 PM EDT) они примут «Динамо Загреб» на «Альянц Арене», открывая thus фиксируя, как объявил УЕФА после жеребьевки.

Между тем, другие немецкие команды в Лиге чемпионов начинают с выездных матчей. «ВФБ Штутгарт» сталкивается с трудным стартом против «Реала», который до сих пор не потерпел поражения благодаря отличному форварду Килиану Мбаппе, одновременно с Баварией.

Дополнительные выездные матчи

Боруссия Дортмунд отправится в Бельгию, чтобы встретиться с «Клуб Брюгге» 18 сентября (9:00 PM EDT). Открывающая неделя завершится 19 сентября матчами «Байер Леверкузен» против «Фейеноорда Роттердам» (3:45 PM EDT) и «РБ Лейпциг» против «Атлетико Мадрид» (9:00 PM EDT).

УЕФА внес значительные изменения в структуру Лиги чемпионов. Вместо группового этапа все 36 команд будут соревноваться в единой лиге. Каждая команда сыграет восемь матчей. Попадание в топ-8 гарантирует прямое место в 1/8 финала, а команды, занявшие 9-24 места, будут бороться в новом раунде плей-офф за выход. Финал Лиги чемпионов состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года.

Бавария Мюнхен, как упразднитель группового этапа Лиги чемпионов, продолжит свой путь в переработанном турнире дома против «Динамо Загреб» 17 сентября. Несмотря на то, что другие немецкие команды начинают с выездных матчей, Бавария Мюнхен, будучи хозяевами Лиги чемпионов, постарается сохранить свое доминирование в первом матче.

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