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Бавария Мюнхен, известный футбольный клуб, намекает на введение собственного международного потокового сервиса.

Нет склонности откладывать действия из-за расписания других людей.

 and  James Williams
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Бавария Мюнхен, известный футбольный клуб, намекает на введение собственного международного потокового сервиса.

В начале 2024 года надежды инвесторов в немецкой футбольной лиге были разрушены из-за демонстраций фанатов с теннисными мячами на стадионах Бундеслиги. В результате, FC Bayern сейчас рассматривает возможность создания собственной платформы для глобальной рекламы.

Генеральный директор FC Bayern, Ян-Кристоф Дреезен, предложил идею независимого маркетинга для немецкого футбольного гиганта, по крайней мере, на некоторых зарубежных рынках. В интервью "Спорт Бильд" Дреезен сказал: "Мы испытали прямое маркетирование наших матчей во время подготовки, и это было очень успешным. Мы удвоили количество подписчиков на FC Bayern TV".

Дреезен объяснил: "Мы являемся частью центрального маркетинга немецкой футбольной лиги, но наша цель не заключается в маркетинге себя в Германии в будущем. Однако это может стать отправной точкой для того, как мы можем продвинуть FC Bayern дальше по всему миру. И, возможно, на международных телевизионных рынках, где ДФЛ не подписала контракт на Бундеслигу, мы можем транслировать наши матчи самостоятельно".

Это решение также является результатом неудачной попытки найти инвестора для потоковой платформы ДФЛ. Переговоры с инвесторами были приостановлены из-за протестов фанатов. Дреезен сказал, что создание платформы для зарубежных предложений ДФЛ будет очень дорогим. "Откуда мы возьмем сейчас эти деньги? Мы не хотим ждать других, мы инвестируем и развиваем свою платформу, если понадобится, самостоятельно".

Карро: клубы не должны поддаваться влиянию фанатов

Неудачная сделка с инвестором все еще беспокоит лидеров FC Bayern. Уже в середине августа генеральный директор Байера Леверкузен Фернандо Карро критиковал официальных лиц ДФЛ в интервью "Капитал". "Мы, как вся ДФЛ, позволили себя вести и не представили хорошего образа. Я включаю себя в это, хотя я не член комитетов ДФЛ", - сказал он.

Карро подчеркнул, что современные профессиональные клубы должны "вестись как компания" и поэтому "принимать решения по фундаментальным и стратегическим вопросам" без совета или давления фанатов. При этом необходимо уважать культуру фанатов и уникальные черты немецкого футбола, такие как доступные цены на билеты, но также нужен "конструктивный диалог для экономического развития лиги, иначе мы в конечном итоге столкнемся с проблемами в международной конкуренции".

Кажется, некоторые клубы теперь готовы пойти своим путем для дальнейшего развития, даже если это означает нарушение принципа единства за рубежом, чтобы сохранить финансовую конкурентоспособность в европейской гонке за трофеями.

Решение FC Bayern рассмотреть независимый маркетинг, особенно на зарубежных рынках, основано на успехе их испытаний прямого маркетинга для FC Bayern TV. Эта стратегия потенциально может позволить им транслировать свои матчи на международных телевизионных рынках, где ДФЛ не заключила контракт на Бундеслигу.

Несмотря на продолжающиеся протесты фанатов, генеральный директор Байера Леверкузен Фернандо Карро считает, что современные профессиональные клубы должны работать как компания, принимая решения без давления или совета фанатов, при этом уважая уникальные черты немецкого футбола и поддерживая конструктивный диалог для экономического развития лиги.

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