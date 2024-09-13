"Бавария" критикует "неразумные" комментарии Хамана к Мусиале

После того, как эксперт по футболу Диетмар Хаманн подверг жесткой критике молодое дарование Джамала Мусиалы, спортивный директор Баварии Мюнхен Христиан Фрёнд выступил в его защиту. Фрёнд назвал критику «бредовой» и абсурдной, подчеркнув, что такие игроки высоко ценятся в других странах. Он выразил твердую уверенность в том, что Мусиала определит следующее десятилетие не только для немецкой футбольной сборной, но и для Баварии Мюнхен.

Фрёнд также выразил свой энтузиазм и благодарность за то, что в команде есть такой талантливый и исключительный игрок. Он отметил, что Мусиала - настоящий командный игрок и настоящий профессионал, всегда стремящийся к совершенствованию. Он также выразил мнение, что Мусиала имеет потенциал стать одним из лучших игроков в мире, и Германия может гордиться им.

Мусиала должен заложить свой фундамент в Баварии Мюнхен

Фрёнд подчеркнул важность продления контракта Мусиалы, который истекает в 2026 году. "Это важный вопрос персонала для нашего будущего", - сказал Фрёнд, добавив, что переговоры о продлении его контракта ведутся. Они надеются достичь положительного результата и сохранить его в команде на долгий срок, чтобы он смог заложить свой фундамент в Баварии Мюнхен.

Тренер Винсент Компани также присоединился к похвале Мусиалы. Он сравнил его навыки с лучшими игроками, которых он видел за свою карьеру, и побудил его продолжать свой путь к тому, чтобы стать одним из лучших игроков в мире.

С другой стороны, Хаманн критиковал Мусиалу в своей колонке на Sky, называя его "индивидуальным игроком" и "развлекателем". Он считает, что Леверкузенский Флориан Виртц является лучшим вариантом для Баварии, так как его стиль игры полезен для товарищей по команде, в то время как избыточное дриблинг Мусиалы может нарушить течение игры.

Христиан Фрёнд выразил благодарность за то, что у Баварии Мюнхен есть Джамал Мусиала, подчеркнув его исключительный талант и командный дух. Во время обсуждения продления контракта Мусиалы Фрёнд подчеркнул важность его сохранения в команде, чтобы заложить прочный фундамент в Баварии Мюнхен.

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