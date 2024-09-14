Бавария и Саксония готовятся к наступающим наводнениям.

Серьезность ситуации неоспорима. Катастрофические наводнения наносят ущерб и вызывают отключения электроэнергии в Чехии, что приводит к эвакуации двух деревень в Польше. Бавария и Саксония готовятся к худшему, а Австрия ожидает наводнений на Дунае, подобных тем, которые были 30 лет назад.

В Пассау, Бавария, ожидаются закрытия в историческом центре города tonight, как объявил город. Команды экстренной помощи в настоящее время готовят необходимые меры и строят барьеры из мешков с песком. Согласно службе информации о наводнениях Баварии, уровень Дуная в Пассау составлял 6,35 метров в 9 часов утра сегодняшнего дня, но к вечеру четверга упал до чуть менее 5 метров. Несмотря на то, что большая часть дождей в Баварии выпала в выходные, последствия для рек проявятся только через несколько часов или дней.

Уровень реки Инн в Мариенбрюке утром составлял 4,30 метров, упав с около 2,50 метров в четверг вечером. В Пассау реки Дунай, Инн и Ильц сходятся. Пиковые уровни ожидаются в воскресенье около 7 часов утра, с ожидаемым уровнем Дуная 7,89 метров в Пассау и 5,48 метров для Инна в Мариенбрюке. Это почти превысит тревожный этап 3, что может привести к затоплению построенных районов или затоплению подвалов.

Восточная Саксония также готовится к наводнениям, с возможным достижением первого этапа тревоги уже сегодня вечером на Pegel Schöna, самом низком из четырех этапов предупреждения. Для Дрездена это ожидается в воскресенье утром, как сообщает центр наводнений Саксонии в сообщении о предупреждении. Самые высокие уровни воды на датчиках реки Эльба в Саксонии ожидаются в среду и четверг следующей недели.

"Время идет"

В связи с этим графиком принимаются срочные меры по сносу обрушившейся части Каролобриджа в Дрездене. "Время идет", - заявил спикер пожарной службы Михаэль Клаhre в пятницу вечером. К воскресенью в Дрездене будет достигнут первый этап тревоги. К среде может быть достигнут третий этап, с уровнем воды Эльбы, который может подняться до шести-семи метров, в то время как нормальные уровни составляют всего два метра.

В настоящее время ведутся круглосуточные работы по очистке обломков, чтобы очистить всю зону участка C, за исключением того, что обрушилось в реку ранним утром в среду, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение от предстоящего наводнения. Ожидаемое время завершения - воскресенье вечером.

Наводнение представляет риск в этом районе из-за сильных дождей. Разбухание Эльбы является результатом сильных дождей в бассейнах Эльбы и Влтавы в Чехии.

Сильные дожди в Чехии

В Польше и Чехии, восточных соседях Германии, уже произошли наводнения после продолжительных дождей ночью. Примерно 20 рек и ручьев были объявлены на третьем этапе тревоги "Угроза", как сообщает новостное агентство CTK. В других местах внезапные сильные дожди привели к наводнениям. Чешское телевидение опубликовало 10 видео из Микуловице возле польской границы, показывающие, как воды наводнения затопляют дома, гаражи и улицы ранним утром. "Вода текла с окружающих полей в деревню", - сообщалось. Несмотря на предложение пожарной службы разместить жителей в местном спортзале, никто из них пока не воспользовался им.

В Чехии в настоящее время без электроэнергии около 60 000 домохозяйств, как сообщает новостное агентство CTK в сотрудничестве с поставщиками энергии. Наиболее пострадавший административный регион вокруг Усти над Лабем (Ауссиг ан дер Эльбе) на северо-западе страны, возле границы с Саксонией, с более чем 20 000 домохозяйств, временно без электроэнергии. В качестве причины называются повреждения от шторма, в том числе падение деревьев на линии электропередач. Также нарушено железнодорожное сообщение, так как деревья блокируют несколько линий.

С пятницы вечером пожарные в Южночешском Будвайсе (Ческе-Будеёвице) строят защиты от наводнений, загружают мешки с песком на реке Малта и устанавливают сборную барьеру на берегу Влтавы. Метеорологи прогнозируют, что уровни рек в Чехии продолжат расти в выходные, с некоторыми районами, уже получившими 50-110 литров на квадратный метр с пятницы.

Две деревни в Польше эвакуированы

Ситуация в юго-западной Польше также тревожная. Река Бiała Glucholaska затоплена в регионе Ополе, что привело к эвакуации 400 жителей деревни Глухолазы возле чешской границы. Министр внутренних дел Томшак Сикорский посетил место и поделился фотографиями операций по спасению на X. Часть жителей деревни Морав также пришлось эвакуировать из-за наводнения реки Мора. В общей сложности пожарные провели 400 операций в регионе.

Метеорологический институт все еще ожидает продолжения дождей. Уровень тревоги уже превышен на 35 водомерных станциях, как сообщается на X.

Тревога также в Австрии

К сожалению, ситуация в Австрии также ухудшается из-за продолжающихся сильных дождей. Спикер регионального командования Клаус Штебаль заявил, что ситуация "ухудшилась" в Нижней Австрии, как сообщает австрийское новостное агентство APA утром в понедельник. С пятницы вечером пожарные были направлены на 160 операций, в основном из-за повреждений от шторма. В Вене пожарные должны были справиться с 150 операциями в течение последних 24 часов, в основном из-за затопленных подвалов и сломанных веток.

По данным АПА, ожидаются наводнения в течение ближайших 30 лет на Дунае и до века на Кампе. Некоторые муниципалитеты начали предварительные эвакуации в пятницу вечером, в основном затрагивая тепличные сообщества или дома отдыха. Во многих городах, в том числе в регионе Вайхау, были возведены временные дамбы.

"Ситуация будет ухудшаться вдоль Кампа", - заявил Штебаль. Два поезда для ликвидации последствий стихийных бедствий были мобилизованы, в том числе миссия по охране подстанции. Уровень реки уже поднялся в низменных районах, приведя к закрытию дорог. По словам Штебаля, пик уровня воды ожидается в основном в течение понедельника ночью.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с катастрофическими наводнениями в нескольких странах, в том числе в Чехии и Австрии. Центр координации чрезвычайных ситуаций Европейской комиссии внимательно следит за ситуацией и готово оказать помощь, если это будет необходимо.

В Европейской комиссии запланировано проведение высокоуровневой встречи для обсуждения последствий наводнений для пострадавших стран и координации совместного ответа. Фонд солидарности Европейского союза может предоставить финансовую помощь для помощи в восстановлении и реконструкции.

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