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Федеральные земли ГерманииНовостиФК Сент-Паули

"Бавария" и "Майнц" в Кубке ФФБ

В следующем раунде Кубка Германии запланировано четыре матча Бундеслиги на более поздние дни октября. Бавария München отправляется в Майнц. Нюрнберг встречает сообщника из Бундеслиги.

 and  Wendy Allen
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Жеребьёвка второго раунда Кубка Германии прошла в воскресенье.
Жеребьёвка второго раунда Кубка Германии прошла в воскресенье.

- "Бавария" и "Майнц" в Кубке ФФБ

Обладатели титула Байерн Мюнхен готовятся встретиться с ФСВ Майнц 05 во втором раунде Кубка Германии. Это один из четырех матчей Бундеслиги, наряду с Эйнгеборн Франкфурт против Боруссии Мёнхенгладбах, Вольфсбург против Боруссии Дортмунд и РБ Лейпциг против ФК Санкт-Паули. Действующие чемпионы Байер Леверкузен принимают команду второй лиги SV Эльверсберг. Это результат жеребьевки, проведенной в Дортмунде.

Мюнхен встретится с Рейнландцами в четвертый раз в Кубке Германии. В прошлых трех матчах Байерн Мюнхен одержал победу каждый раз. С другой стороны, ФК Аугсбург примет команду второй лиги ФК Шальке 04.

1. ФК Нюрнберг отправится в гости к команде Бундеслиги ТСГ 1899 Хоффенхайм. Как сказал спортивный директор Йоти Хатциаликью, "В матче против команды Бундеслиги роли определены. Мы берем на себя роль аутсайдера и с нетерпением ждем спортивного вызова во втором раунде кубкового турнира".

Единственный матч между двумя командами второй лиги: SSV Яhn Регенсбург принимает SpVgg Грейтер Фюрт. В прошлую пятницу Верхнепалатцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:4 от Франконцев.

Матчи второго раунда состоятся 29/30 октября. Четвертьфиналы также пройдут в этом году (3/4 декабря). Финал запланирован на 24 мая 2025 года на Берлинском Олимпийском стадионе.

В рамках Кубка Германии ФК Санкт-Паули встретится с РБ Лейпциг в одном из матчей Бундеслиги. Несмотря на то, что ФК Санкт-Паули является аутсайдером в Бундеслиге, они постараются дать бой более опытному РБ Лейпциг.

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