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"Бавария" демонстрирует превосходство над "ПСЖ" и "Барселоной" стильным футболом.

Бавария Мюнхен, легендарный футбольный клуб, встречает заманчивых соперников в пересмотренной Лиге чемпионов.

 and  Mark Rodriguez
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Вожделенный приз разыгрывается. Он будет вручен на финале 31 мая 2025 года в Мюнхенской арене.
Вожделенный приз разыгрывается. Он будет вручен на финале 31 мая 2025 года в Мюнхенской арене.

- "Бавария" демонстрирует превосходство над "ПСЖ" и "Барселоной" стильным футболом.

Бавария готовится встретиться с командами, такими как Пари Сен-Жермен и ФК Барселона, под руководством бывшего тренера Баварии Ханси Флика, во время группового этапа Лиги чемпионов. Среди других соперников - Бенфика Лиссабон, Шахтер Донецк, Динамо Загреб, Фейеноорд Роттердам, Слован Братислава и Астон Вилла.

Жеребьевка этих матчей состоялась в Монако, а групповой этап начнется 17 сентября. Точное расписание матчей будет объявлено к субботе. Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая 2025 года на мюнхенской «Альянц Арене», что является значительным преимуществом для Баварии.

УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций, существенно обновил престижный турнир. Теперь вместо групп все 36 команд будут участвовать в лиге. Каждая команда сыграет с восемью соперниками. Бавария примет Пари Сен-Жермен, Бенфику, Загреб и Братиславу, в то время как им придется отправиться в путь, чтобы встретиться с другими четырьмя клубами.

Первые восемь команд в таблице гарантируют себе прямое прохождение в 1/16 финала плей-офф по окончании группового этапа. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, будут участвовать в новом раунде плей-офф, чтобы определить, кто продвинется дальше.

Европейский союз выразил поддержку новому формату Лиги чемпионов, надеясь, что это приведет к более конкурентным матчам среди ведущих европейских клубов. Жеребьевка нового лигового стиля Лиги чемпионов, организованная УЕФА, поместила Баварию Мюнхен в группу с командами из разных частей Европы, в том числе из Европейского союза.

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