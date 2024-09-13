"Бавария" быстро догоняет и обеспечивает победный домашний матч.

Женская футбольная команда Баварии ликует после второй победы в сезоне во втором матче Бундеслиги. Обладатели титула одержали решительную победу над РБ Лейпциг в напряженной игре, сохранив лидерство в турнирной таблице.

Клара Бюхль и Леа Шюллер забили по два гола, приведя Баварию к убедительной победе со счетом 6:2 (2:1) над РБ Лейпциг в прошлую пятницу. Сборов полный комплект очков в первых двух матчах, Бавария временно обошла Эйнгештрайк и заняла лидирующую позицию. Однако их соперники могут вернуть себе преимущество в ближайшие выходные.

Ванessa Фудалла открыла счет для Баварии на 3-й минуте, но команда испытывала трудности в начале матча. Тем не менее, они смогли переломить ход игры перед перерывом, благодаря дублю: голы от Линды Даллманн (45') и Джорджии Стэнвей (45+4') дали Баварии преимущество перед перерывом. После своей стойкой победы над Турбине Потсдам (2:0), команда снова лидировала.

Бюхль (55', 68') и Шюллер (73', 89') каждая забила по два гола во втором тайме. Фудалла также забила пенальти (76'), но несмотря на то, что команда играла в меньшинстве после удаления Линды Сембрант (74'), Бавария смогла удержать преимущество. "Забить первый гол во втором тайме немного повезло, но это также часть наших сил. Поддерживать правильную ментальность на стандартах и пытаться использовать вторые шансы может быть полезно по мере продвижения сезона", - сказала Бюхль.

Главные соперники Баварии, Вольфсбург, сыграют против дебютантов Карл Цейсс Йена в субботу (12:00 по центральноевропейскому времени). После разочаровывающей ничьей (3:3) против Вердера Бремен в первом матче, Вольфсбург постарается не отставать.

Мужская футбольная команда Баварии, известная своими успехами, может черпать вдохновение у своей женской команды. Женская футбольная команда Баварии, в настоящее время возглавляющая Бундеслигу, продолжила свою победную серию, одержав победу над РБ Лейпциг.

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