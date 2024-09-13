Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФК "Бавария"

"Бавария" быстро догоняет и обеспечивает победный домашний матч.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

"Бавария" быстро догоняет и обеспечивает победный домашний матч.

Женская футбольная команда Баварии ликует после второй победы в сезоне во втором матче Бундеслиги. Обладатели титула одержали решительную победу над РБ Лейпциг в напряженной игре, сохранив лидерство в турнирной таблице.

Клара Бюхль и Леа Шюллер забили по два гола, приведя Баварию к убедительной победе со счетом 6:2 (2:1) над РБ Лейпциг в прошлую пятницу. Сборов полный комплект очков в первых двух матчах, Бавария временно обошла Эйнгештрайк и заняла лидирующую позицию. Однако их соперники могут вернуть себе преимущество в ближайшие выходные.

Ванessa Фудалла открыла счет для Баварии на 3-й минуте, но команда испытывала трудности в начале матча. Тем не менее, они смогли переломить ход игры перед перерывом, благодаря дублю: голы от Линды Даллманн (45') и Джорджии Стэнвей (45+4') дали Баварии преимущество перед перерывом. После своей стойкой победы над Турбине Потсдам (2:0), команда снова лидировала.

Бюхль (55', 68') и Шюллер (73', 89') каждая забила по два гола во втором тайме. Фудалла также забила пенальти (76'), но несмотря на то, что команда играла в меньшинстве после удаления Линды Сембрант (74'), Бавария смогла удержать преимущество. "Забить первый гол во втором тайме немного повезло, но это также часть наших сил. Поддерживать правильную ментальность на стандартах и пытаться использовать вторые шансы может быть полезно по мере продвижения сезона", - сказала Бюхль.

Главные соперники Баварии, Вольфсбург, сыграют против дебютантов Карл Цейсс Йена в субботу (12:00 по центральноевропейскому времени). После разочаровывающей ничьей (3:3) против Вердера Бремен в первом матче, Вольфсбург постарается не отставать.

Мужская футбольная команда Баварии, известная своими успехами, может черпать вдохновение у своей женской команды. Женская футбольная команда Баварии, в настоящее время возглавляющая Бундеслигу, продолжила свою победную серию, одержав победу над РБ Лейпциг.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Привлекалось ли внимание судьи к одежде Юрия Кнора в данном контексте?
Спорт

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами.

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами. Верхний класс гандболист Юри Кнорр выразил обеспокоенность по поводу обращения со знаменитыми спортсменами в Германии. По словам Кнорра, в немецкой спортивной сцене чрезмерно акцентируют внимание на поддержании определенного имиджа. "Людей на виду ожидают соответствовать определенным шаблонам, и если они

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.
Спорт

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях. В спорном инциденте в НФЛ разгорается скандал: звездного игрока Тайрика Хилла жестоко обращают с собой сотрудники правоохранительных органов. Лига хранит молчание, пока Хилл призывает уволить офицера. Этот инцидент бросает свет на продолжающуюся в США полицейскую жестокость и возрождает неприятные

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Игрок сборной Индианы по баскетболу Кэти Лэмб преследует соперницу в матче против Лас-Вегас Эйсес,...
Спорт

В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

Cэiline Clark побordinates несколько значимое достижение в своем замечательном дебютном сезоне, побив рекорд WNBA по результативным передачам в одной сезоне во время пораженияИндианы Фever от Лас-Вегас Эйсес со счётом 78-74 в пятницу на Gainbridge Fieldhouse.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно