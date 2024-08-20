В преддверии начала Бундеслиги - "Бавария" будет без Станисича несколько недель.

Правое крыло обороны "Баварии" Йосип Stanisic пропустит несколько недель. Хорват, вернувшийся в Мюнхен после годичной аренды в чемпионах "Байер Леверкузен", получил разрыв бокового связочного аппарата правого колена во время тренировки в понедельник. Бундеслига объявила об этом официально.

Stanisic был в стартовом составе "Баварии" в матче против "ССВ Ульм" в Кубке Германии, закончившемся со счетом 4:0. Он был фаворитом на место в стартовом составе в матче Бундеслиги против "Вольфсбурга" в воскресенье (15:30 по центральноевропейскому времени/DAZN), учитывая, что Йoshua Kimmich, скорее всего, сыграет в середине поля.

Отсутствие Stanisic из-за травмы колена означает, что он не сможет принять участие ни в одном из тестовых матчей "Баварии" во время своего восстановления. Несмотря на впечатляющую игру в Кубке Германии, Stanisic не воспользовался возможностью закрепиться в составе "Баварии" в предстоящих тестовых матчах против их соперников по Бундеслиге.

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