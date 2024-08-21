- Батарейный склад охвачен пламенем, сотрудники правоохранительных органов оценивают ущерб в миллион долларов.

В результате пожара на складе аккумуляторов в Хёхфрёшене, в юго-западном округе Пфальца, предположительно, понесены значительные финансовые потери, как сообщается в первых отчетах полиции. Прибыв вечером во вторник, службы экстренной помощи обнаружили, что один из пяти залов горит и обрушился, как сообщается в отчетах полиции. Здание содержало разные типы аккумуляторов, в том числе литий-ионные.

Работы по тушению и очистке продолжатся, возможно, до конца недели. На месте по-прежнему висит дым, как сообщил представитель полиции, из-за высоких температур аккумуляторы могут снова воспламениться и вызвать небольшие пожары.

Ведется расследование для определения источника пожара. Вероятность выделения вредных газов была незначительной, сказал представитель полиции. В качестве стандартной меры предосторожности пожарная служба порекомендовала жителям закрыть окна и двери, как сообщил представитель полиции.

Предварительная оценка ущерба указывает на потери в миллионах рублей из-за пожара. Особенно литий-ионные аккумуляторы представляют риск повторного воспламенения и могут привести к дополнительным потерям в миллионы рублей.

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