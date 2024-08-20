Баскетболист и Хайди Нуньес Гомес вступают в брак.

Хейди Нуñez Гомес, возможно, вам знакомо это имя? Она давно известна поклонникам Dschungelcamp. Родившись на Доминиканской Республике, она была среди оригинальных участников второго сезона "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!". Для поклонников Playboy и читателей alike, ее имя ассоциируется с титулом "Плеймейт года" в 1999 году. В 2001 году ее также связывали романтическими отношениями с легендой тенниса Борисом Беккером.

Сегодня Беккер снова в центре внимания - на этот раз из-за своей связи с Лилиан де Карвалью Монтейро. По данным газеты Bild, пара планирует заключить брак в третий раз этой осенью. Неизвестно, было ли у Нуñez Гомес подобное намерение, когда она недавно снова сказала "да". Но она опередила его.

Просмотр Instagram Нуñez Гомес показывает, как она наслаждается своей новой любовью, с множеством трогательных свадебных фотографий. Ее новый партнер - 24-летний баскетболист Кристиан Хавиер Квезада.

Подпись к одному из ее постов в Instagram гласит: "С правильным человеком ты всегда захочешь всего. (...) Я люблю тебя, я люблю тебя очень сильно". Романтические свадебные фотографии были сделаны на ее родине, Доминиканской Республике.

Первый брак Нуñez Гомес продлился четыре года. Она вышла замуж за мюнхенского адвоката. Ее второй брак был с бывшим баскетболистом Маликом Арренделлом. Они поженились в декабре 2008 года и стали родителями Луиса в 2009 году. Пара рассталась и развелась в 2016 году.

Нуñez Гомес часто украшает свои посты в Instagram ожерельями, демонстрируя свою любовь к ювелирным изделиям. Во время романтического отдыха на Доминиканской Республике ее видели в изящном золотом ожерелье, когда она обменивалась клятвами со своим партнером-баскетболистом.

Читайте также: