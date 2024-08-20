Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиШея

Баскетболист и Хайди Нуньес Гомес вступают в брак.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Третья жена: Хейди Нуньес Гомес (перефразировано)
Третья жена: Хейди Нуньес Гомес (перефразировано)

Баскетболист и Хайди Нуньес Гомес вступают в брак.

Хейди Нуñez Гомес, возможно, вам знакомо это имя? Она давно известна поклонникам Dschungelcamp. Родившись на Доминиканской Республике, она была среди оригинальных участников второго сезона "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!". Для поклонников Playboy и читателей alike, ее имя ассоциируется с титулом "Плеймейт года" в 1999 году. В 2001 году ее также связывали романтическими отношениями с легендой тенниса Борисом Беккером.

Сегодня Беккер снова в центре внимания - на этот раз из-за своей связи с Лилиан де Карвалью Монтейро. По данным газеты Bild, пара планирует заключить брак в третий раз этой осенью. Неизвестно, было ли у Нуñez Гомес подобное намерение, когда она недавно снова сказала "да". Но она опередила его.

Просмотр Instagram Нуñez Гомес показывает, как она наслаждается своей новой любовью, с множеством трогательных свадебных фотографий. Ее новый партнер - 24-летний баскетболист Кристиан Хавиер Квезада.

Подпись к одному из ее постов в Instagram гласит: "С правильным человеком ты всегда захочешь всего. (...) Я люблю тебя, я люблю тебя очень сильно". Романтические свадебные фотографии были сделаны на ее родине, Доминиканской Республике.

Первый брак Нуñez Гомес продлился четыре года. Она вышла замуж за мюнхенского адвоката. Ее второй брак был с бывшим баскетболистом Маликом Арренделлом. Они поженились в декабре 2008 года и стали родителями Луиса в 2009 году. Пара рассталась и развелась в 2016 году.

Нуñez Гомес часто украшает свои посты в Instagram ожерельями, демонстрируя свою любовь к ювелирным изделиям. Во время романтического отдыха на Доминиканской Республике ее видели в изящном золотом ожерелье, когда она обменивалась клятвами со своим партнером-баскетболистом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ленни Кравиц и его дочь Зоя Кравиц появились вместе на премьере её фильма "Моргни дважды" в...
Общество

На дебюте в Лондоне, сосредоточившись на стиле Сен-Лорана

- На дебюте в Лондоне, сосредоточившись на стиле Сен-Лорана Зои Кравиц, 35 лет, черпает утешение в своих близких, продвигая свой дебют в режиссуре, "Поморгай дважды". На лондонской презентации этого напряженного рассказа ее отец, Ленни Кравиц (60), был рядом с ней на красной ковровой дорожке. Пара очаровала фотографов своим

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
У телевизионной актрисы Даниэль Фишел диагностировали рак молочной железы.
Общество

У телевизионной актрисы Даниэль Фишел диагностировали рак молочной железы.

У телевизионной актрисы Даниэль Фишел диагностировали рак молочной железы. Известная по ситкому '90-х "Подруги и враги" (Boy Meets World) Даниэль Фишель сейчас находится в центре внимания из-за печального поворота событий. В 43 года она борется с раком груди. Актриса и мать двоих маленьких мальчиков Даниэль Фишель недавно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Оптимальные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене
Общество

Оптимальные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене

Оптимальные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене Морозные мелодии от Coldplay запланированы на четыре ночи в Вене. После неудавшейся террористической атаки, направленной против концерта Тейлор Свифт в городе, ужесточены меры безопасности. Свифт по-прежнему остается популярной темой для обсуждения в Вене, помимо отмены концертов. Начиная со среды, Coldplay проведут четыре

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой
Политика

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Сколько плата за тарелку блюда быстрого приготовления из говядины второй помощи - восемь евро
Гастрономический рай

Сбор за 8 евро за номерные знаки приводит к многочисленным проблемам в Wörthersee.

Вниманию Христофа Хазльмайера было предъявлено дополнительное требование об оплате 8 евро при делении закуски со своей супругой во время обеда. При оплате счета в цифровом виде, Хазльмайер выразил свой гнев по поводу того, что его посчитали переплачивающим.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В чрезвычайной ситуации мать успешно спасает ребенка: "Я использовал все свои силы, чтобы держать его на плаву"
Панорама

В чрезвычайной ситуации мать успешно спасает ребенка: "Я использовал все свои силы, чтобы держать его на плаву"

В понедельник ночью, роскошная яхта британского миллионера Майка Линча встретила свой конец. Смертельный случай зарегистрирован, шестеро людей все еще считаются отсутствующими. Женщина рассказывает о страшном опыте своей дочери во время борьбы за выживание.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Текущие поиски пропавших без вести с подводной яхты поблизости от Сицилии
Панорама

Дайверы извлекают тела из погруженных роскошных судов

- Дайверы извлекают тела из погруженных роскошных судов Команда дайверов возобновила поиски шести пропавших пассажиров яхты во вторник После инцидента с лодкой у побережья Сицилии поиски шести человек, судьба которых до сих пор неизвестна, продолжаются. Яхта "Байезиан", на которой находились десять членов экипажа и двенадцать пассажиров, затонула во

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно