BASF стремится к экономии дивидендов и рассматривает возможность частичного IPO.

Крупнейшая химическая компания BASF вносит коррективы в свою деятельность из-за непрерывной экономической нестабильности. Корпорация планирует разместить часть своего подразделения Agricultural Solutions, которое включает в себя средства защиты растений и семена, на фондовой бирже после 2027 года. Это подразделение занимает доминирующее положение на сельскохозяйственном рынке и может похвастаться множеством предстоящих инноваций.

Между тем, BASF сокращает свою дивидендную политику и уменьшает размер выплат. Они гарантируют минимальный дивиденд в размере 2,25 евро на акцию на текущий финансовый год. Ранее они выплачивали 3,40 евро на акцию. Новый минимальный дивиденд ниже ожиданий экспертов отрасли. Стоит отметить, что с 2014 года, когда дивиденд составлял 2,80 евро, он либо рос, либо оставался стабильным год за годом.

Ожидается, что ежегодные выплаты дивидендов в ближайшие годы составят около двух миллиардов евро, а всего между 2025 и 2028 годами будет распределено около восьми миллиардов евро. Покупка акций дополнит эти выплаты дивидендов, но BASF не назвала конкретную дату для этого. Они упомянули, что программа начнется не позднее 2027 года и составит около четырех миллиардов евро.

Улучшение операционного результата

BASF также установила новые финансовые цели: к 2028 году операционный результат (EBITDA) до вычета специальных статей должен находиться в диапазоне от 10 до 12 миллиардов евро. Для текущего года BASF прогнозирует результат от 8 до 8,6 миллиарда евро. В предыдущем году он составил чуть более семи миллиардов евро, а в 2022 году EBITDA reached почти 11 миллиардов евро. Общий свободный денежный поток на 2025-2028 годы ожидается выше 12 миллиардов евро.

Планы компании пока не получили положительного отклика на фондовом рынке. Несмотря на более сильный рынок, акции компании падают в цене. Хотя среднесрочные цели компании соответствуют ожиданиям рынка, согласно Jefferies, заявления о дивидендной политике разочаровывают. Объявленные выплаты дивидендов в сочетании с выкупом акций указывают на стабильную общую выплату в ближайшие годы, что, скорее всего, не найдет поддержки у инвесторов.

День капитала BASF проходит утром. Накануне CEO Markus Kamieth уже объявил на собрании сотрудников о намерении подразделения Agricultural Solutions выйти на биржу. BASF считает, что это подразделение недооценено и планирует провести частичное IPO, чтобы повысить рыночную стоимость своего бизнеса по защите растений и семян.

Кamieth вселяет уверенность в Людвигсхафене

Что касается подразделения Coatings, Камиет заявил, что BASF изучает стратегические варианты. "Это означает, что мы рассматриваем партнерства, например, в виде совместных предприятий, или просто исследуем возможность того, что кто-то другой мог бы владеть этим бизнесом и повысить его стоимость".

BASF сталкивается с давлением на издержки и высокими ценами на энергию. В феврале они уже запустили план сбережений на миллиард евро, включающий сокращение персонала и закрытие производственных мощностей. Компания также работает над улучшением прибыльности на своем крупнейшем производственном сайте в Людвигсхафене. К концу 2026 года они планируют достичь дополнительной годовой экономии в миллиард евро. Однако точное число рабочих мест, которые будут затронуты в Людвигсхафене, остается неясным.

Камиет пытался поднять мораль сотрудников в Людвигсхафене, заявив: "Я не был так оптимистичен в отношении Людвигсхафена уже много лет". Он признал, что предприятие "конкурентоспособно по своей сути", несмотря на высокие затраты.

Объявленные изменения в дивидендной политике BASF, в том числе снижение размера выплат и гарантированный минимальный дивиденд в размере 2,25 евро на акцию, вызвали обеспокоенность у некоторых инвесторов по поводу цен на акции компании. После того, как BASF разместит часть своего подразделения Agricultural Solutions на фондовой бирже после 2027 года, инвесторы, возможно, будут внимательно следить за ценами на акции этого подразделения, чтобы увидеть, как его показатели влияют на общую производительность BASF.

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