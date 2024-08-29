- BASF прекращает работу на своих производственных центрах в Людвигсхафене

Гигант химической промышленности Германии, BASF, планирует приостановить работу на некоторых объектах в Людвигсхафене с целью повышения рентабельности сайта. Компания объявила, что прекратит производство adipic acid, cyclododecanone (CDon) и cyclopentanone (CPon) на своем основном заводе, что коснется около 180 сотрудников, которым будут предложены альтернативные должности в компании.

Как заявил член совета директоров Стефан Котхраде, "Мы принимаем это решение для улучшения рентабельности всей цепочки создания стоимости сайта". Компания корректирует свою производственную структуру, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Производство в Южной Корее и Франции

Завод по производству CDon и CPon планируется закрыть в первом полугодии 2025 года, а остальное производство adipic acid в Людвигсхафене будет закрыто к концу года. Однако Котхраде отметил, что BASF продолжит производство adipic acid в Онсане, Южная Корея, и в совместном предприятии в Шалямпэ, Франция.

BASF объяснил, что CDon играет роль в синтезе мускусных ароматов и УФ-стабилизаторов, а CPon служит компонентом в синтезе пестицидов и фармацевтических препаратов. Adipic acid также используется в производстве покрытий и клеев.

Новая стратегия для главного завода

В июле BASF объявила о решении прекратить производство активного вещества glufosinate-ammonium (GA) на объектах в Кнапсаке и Франкфурте к концу года. Ранее, в феврале 2023 года, BASF объявила о закрытии нескольких химических заводов из-за высоких затрат на энергию, в том числе один для аммиака и предшественника пластика TDI. Компания объявила о многочисленных мерах по сокращению затрат и увольнениях, затронувших несколько подразделений, в том числе главный завод в Людвигсхафене, для которого сейчас разрабатывается новая стратегия, или "видение", которое будет представлено позже в этом году.

Решение о прекращении производства adipic acid, CDon и CPon на основном заводе BASF является частью более широкой стратегии по повышению общей рентабельности сайта, как заявил член совета директоров Стефан Котхраде. Несмотря на закрытие завода по производству CDon и CPon в Людвигсхафене, BASF продолжит производство adipic acid в Онсане, Южная Корея, и в совместном предприятии в Шалямпэ, Франция.

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