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"Барселона" прощается: Гюндоган уходит в "Ман Сити" после года

Перенос Илькая Гюндогана завершен: он переходит в Манчестер Сити без каких-либо платежей после года в ФК Барселона. Он воссоединится со своим самым преданным болельщиком в новом клубе.

 and  Vladimir Milov
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- "Барселона" прощается: Гюндоган уходит в "Ман Сити" после года

После ухода из национальной сборной, Иlkay Гюндоган делает свой следующий важный шаг: Через год после ухода из FC Барселона он возвращается в Манчестер Сити. Он подписал контракт с командой, тренируемой Пепом Гвардиолой, с которой ранее завоевал 14 титулов. "Для меня большая честь получить такую возможность", - заявил он в заявлении, выпущенном английскими чемпионами.

"Гвардиола - лучший тренер в мире"

Сообщается, что Гвардиола сыграл ключевую роль в возвращении своего бывшего протеже и тактика середины поля. Якобы они встретились в ресторане в Манчестере в среду вечером, чтобы обсудить детали. Гвардиола также пытался удержать Гюндогана в прошлом году, но он выбрал новые вызовы. Теперь они снова вместе. "Всем известно, как я восхищаюсь Гвардиолой. Он лучший тренер в мире, и работать с ним каждый день делает тебя лучше", - сказал Иlkay Гюндоган.

Ранее каталонцы, тренируемые бывшим тренером национальной команды Ханси Фликом, посоветовали Гюндогану уйти в это трансферное окно. Агент и дядя Гюндогана Илхан 8 августа заявил, что хотя несколько клубов проявили интерес, его племянник хотел остаться. Недавно Флик упомянул разговор с Гюндоганом, но не стал вдаваться в подробности.

Гвардиола и Гюндоган: успешный дуэт воссоединился

Манчестер с Гвардиолой и Гюндоганом: это была замечательная история успеха в течение семи лет. В 2016 году испанский звездный тренер хотел заполучить тогдашнего звезду Боруссии Дортмунд, и у него получилось. В последнем сезоне с Манчестер Сити на данный момент, 2022/2023, Иlkay Гюндоган был капитаном команды и привел ее к тройной победе в Лиге чемпионов, чемпионате и кубке. Всего он завоевал английский чемпионский титул пять раз под руководством Гвардиолы.

"Я женат, но обожаю Гюндогана", - однажды шутливо сказал Гвардиола. В серьезном интервью в июне испанец похвалил качества Гюндогана: "Иlkay не говорил много, но когда говорил, все слушали, включая меня как тренера. Он очень умный игрок, один из самых умных, которых я когда-либо тренировал. Он был ключевым звеном нашего успеха". Теперь, возможно, будет еще больше.

Английские чемпионы Манчестер Сити снова принимают Иlkay Гюндогана, что знаменует воссоединение с их успешным менеджером, Пепом Гвардиолой. В прошлом сезоне Гюндоган в качестве капитана Манчестер Сити завоевал тройную победу в Лиге чемпионов, чемпионате и кубке.

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