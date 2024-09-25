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"Барселона" может потенциально привлечь отставных вратарев в качестве замены их нынешних вратарев.

Проблемы с доверием к Пене?

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут

"Барселона" может потенциально привлечь отставных вратарев в качестве замены их нынешних вратарев.

Кажется, "Барселона" нашла решение своей проблемы с вратарем после серьезной травмы Марка-Андре тер Штегена. По данным СМИ, ветеран польской команды Войцех Щенсны якобы выходит из отставки, чтобы присоединиться к клубу. Точная роль текущего резервного вратаря Иньяки Пеньи пока не ясна.

"Барселона" якобы договорилась с Щенсны, который недавно завершил карьеру, о годовом контракте с клубом, возглавляемым Ханси Фликом. Щенсны объявил о завершении карьеры в конце августа из-за семейных обязательств, заявив, что хотя его тело еще готово к вызовам, но сердце нет. Однако, похоже, что его сердце сменило мнение, и медицинское обследование назначено на эту четверг.

По данным испанской газеты "Спорт", Щенсны выразил понимание трудного положения "Барселоны" после травмы тер Штегена и почувствовал, что было бы неуважительно не воспользоваться этой возможностью. Он также выразил желание присоединиться к одному из крупнейших клубов мира.

Щенсны сыграл в общей сложности 272 матча в итальянской Серии А за "Ювентус" и "АС Рим". Он также имеет опыт 68 матчей в Лиге чемпионов и 132 матчей в Премьер-лиге за "Арсенал". Интересно, что Щенсны еще не играл в испанской лиге.

Тер Штеген, который недавно был назначен основным вратарем сборной Германии главным тренером Юлианом Нагельсманном, получил разрыв связки надколенника правой ноги во время победы "Барселоны" над "Вильярреалом" со счетом 5:1 в воскресенье вечером. Он уже перенес операцию и выбыл на длительный срок. Сначала Иньяки Пенья заменил тер Штегена. Перед матчем против "Гetafe" Флик выразил доверие Пенье, но также упомянул о возможности дальнейших дискуссий, сказав: "Посмотрим, что мы будем делать в будущем". Теперь кажется, что решение принято, но неясно, будет ли Щенсны основным вратарем или будет конкурировать с Пеньей за место в стартовом составе.

Комиссия утвердила просьбу "Барселоны" подписать Войцеха Щенсны на один год, учитывая острое besoin клуба в вратаре после травмы Тер Штегена. После смены мнения своего сердца Щенсны, похоже, присоединится к "Барселоне", возможно, в качестве резервного вратаря или конкурируя с Иньяки Пеньей за место в стартовом составе.

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