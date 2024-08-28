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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, с круглой сечением

Бармер выпускает исследование, посвященное ортодонтической терапии

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Брекеты, будь то съемные или постоянные, служат для выравнивания зубов. Ведется исследование для...
Брекеты, будь то съемные или постоянные, служат для выравнивания зубов. Ведется исследование для установления частоты обращения к ортодонтическому лечению детей, проживающих в Рейнланд-Пфальце.

- Бармер выпускает исследование, посвященное ортодонтической терапии

В каком возрасте обычно нужны брекеты? Влияют ли на лечение региональные различия или пол ребенка? Сегодня в 10 часов страховая компания Barmer опубликует результаты своего исследования в области стоматологии для региона Рейнланд-Пфальц. Исследование было проведено учеными Технического университета Дрездена по заказу Barmer. Результаты будут представлены региональным руководителем Barmer, Дуньей Клеис, своим страхователям и объяснены в контексте Рейнланд-Пфальца.

Исследование, проведенное Техническим университетом Дрездена для Barmer, изучило различные ортодонтические методы, в том числе использование брекетов и других материалов круглого сечения. Результаты могут повлиять на тип брекетов, которые назначают ортодонты в Рейнланд-Пфальце.

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 and  Grigoriy Williams
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 and  Yaroslav Smith
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Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
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