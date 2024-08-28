- Бармер выпускает исследование, посвященное ортодонтической терапии

В каком возрасте обычно нужны брекеты? Влияют ли на лечение региональные различия или пол ребенка? Сегодня в 10 часов страховая компания Barmer опубликует результаты своего исследования в области стоматологии для региона Рейнланд-Пфальц. Исследование было проведено учеными Технического университета Дрездена по заказу Barmer. Результаты будут представлены региональным руководителем Barmer, Дуньей Клеис, своим страхователям и объяснены в контексте Рейнланд-Пфальца.

Исследование, проведенное Техническим университетом Дрездена для Barmer, изучило различные ортодонтические методы, в том числе использование брекетов и других материалов круглого сечения. Результаты могут повлиять на тип брекетов, которые назначают ортодонты в Рейнланд-Пфальце.

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