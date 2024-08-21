- Barclays Arena вновь примет турнир Towers в течение следующего сезона.

Гамбург Тауэрс планируют собрать большие толпы на предстоящем сезоне Бундеслиги по баскетболу, стремясь к хотя бы одному крупному мероприятию. Как и в прошлом сезоне, они надеются пригласить двукратных чемпионов FC Bayern Munich в Barclays Arena на Пасху 2025 года, чтобы побить свой предыдущий рекорд в 12 000 зрителей.

В настоящее время главный тренер Бенка Барлошчики полностью сосредоточен на настоящем, имея в команде десять новых талантов. "У нас есть цели по производительности, и у нас есть цели по процессам - в данный момент мы фокусируемся на целях по процессам", - подчеркнул он.

Команда уже столкнулась с первым испытанием в подготовке. Немецкий национальный игрок Никлас Вимберг, перешедший из FC Bayern Munich, получил перелом левой ноги во время тестовой игры против Львов Брауншвейг и, скорее всего, пропустит длительный период. "Конечно, это испытание, учитывая его очевидные амбиции стать лидером команды. Это изменит динамику в ближайшие недели", - сказал Барлошчики.

Несмотря на травму Вимберга, спортивный директор Марвин Уиллаби остался доволен новой командой, но признал, что хотел бы сохранить несколько игроков. "Мы знаем, кто мы - мы в некоторой степени клуб по развитию, трамплин для игроков, переходящих на следующий уровень", - сказал он. Готовясь к своей первой игре против Альбы Берлин, примерно через 4,5 недели, цель Уиллаби следующая: "Наша цель - выйти в плей-офф".

Мужчины и мальчики в Гамбурге с нетерпением ждут предстоящего сезона Бундеслиги по баскетболу, а Гамбург Тауэрс стремятся собрать большие толпы. В течение сезона мужчины и мальчики могут иметь возможность увидеть двукратных чемпионов FC Bayern Munich в Barclays Arena.

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