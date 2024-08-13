Банкноты короля Чарльза продаются в 12 раз дороже, поскольку коллекционеры стремятся получить первые издания

Банкноты, проданные на аукционе Spink & Sons летом, ушли с молотка в 11,7 раз дороже их номинальной стоимости в £78,430 ($100,318), когда коллекционеры скупали одни из первых экземпляров новой наличности, только что сошедших с печатных прессов.

Новые банкноты в £5, £10, £20 и £50 с изображением короля Карла начали циркулировать в Соединенном Королевстве 5 июня, что стало первым случаем, когда Банк Англии (БА) менял монарха на своих банкнотах. Королева Елизавета II, скончавшаяся в сентябре 2022 года, была первым монархом, появившимся на банкнотах в фунтах стерлингов в 1960 году.

Рекордный успех аукционов подчеркивает ценность, которую коллекционеры придают банкнотам с особенно низкими номерами серий, что свидетельствует о том, что они одни из первых, которые были напечатаны.

Например, одна банкнота в £10 с номером серии HB01 00002 была продана за £17,000 ($21,764), а лист из 40 новых банкнот в £50, номиналом £2,000 ($2,600), был куплен за £26,000 ($33,300), что является самым высоким лотом, когда-либо проданным на аукционе банкнот БА.

"Счастливые номера" также вызвали высокие ставки, согласно Spink & Sons. Две банкноты в £5 с номерами серии, заканчивающимися на 88 и 888, были проданы на аукционе за £2,200 ($2,800) и £2,400 ($3,100).

Грегори Эдмунд, аукционист Spink & Sons, сказал, что продажи показывают, что "коллекционирование банкнот растет в популярности", несмотря на то, что "многие люди отказываются от физической наличности в повседневных транзакциях".

Британская королевская семья продолжает привлекать интерес. "Суvenirы королевской истории так же востребованы в 2024 году, как и всегда", - сказал Эдмунд CNN.

Средства, вырученные от продажи, пойдут на 10 благотворительных организаций, выбранных сотрудниками Банка Англии, в том числе на природоохранную организацию WWF-UK и фонд Trussell Trust, который поддерживает продовольственные банки. Каждая организация получит £91,400 ($116,900).

"Каждая организация делает замечательную работу, и средства, вырученные от продажи, окажут положительное влияние на людей по всей Великобритании", - сказала Сара Джон, исполнительный директор по банковским операциям в БА.

По данным центрального банка, в Великобритании находится более 4,6 миллиарда банкнот в £5, £10, £20 и £50, в совокупности стоимостью более £82 миллиарда ($105 миллиардов).

Когда БА выпускает новую банкноту, оно оставляет некоторые из первых напечатанных банкнот с "особенно низкими или символическими номерами серий", согласно объяснению на его веб-сайте. Эти банкноты затем передаются видным личностям или учреждениям, иногда участвующим в разработке банкноты.

Например, когда £5 банкнота с изображением бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля была представлена в сентябре 2016 года, покойная королева Елизавета получила пятифунтовую банкноту с самым низким номером серии - AA01 000001.

Музей "Черчилль Вор Румз" - подземные штаб-квартиры ядра британского правительства в течение Второй мировой войны и ныне музей в Лондоне - получил новую £5 банкноту с номером серии AA01 001945, обозначающим год окончания войны.

Высокие доходы от аукциона свидетельствуют о сильном интересе коллекционеров к бизнесу по приобретению редких банкнот. Кроме того, Банк Англии часто оставляет банкноты с уникальными номерами серий в рамках своей бизнес-стратегии, передавая их видным личностям или учреждениям.

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