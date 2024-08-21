Банки, занимающиеся кредитованием аккаунтов в Twitter, являются неблагоприятными финансовыми начинаниями

Элон Маск, основатель Tesla, потратил более 40 миллиардов долларов на приобретение Twitter почти два года назад, часть средств была взята в банковских кредитах. К сожалению для банков, эти кредиты стали для них финансовой головной болью. Как сообщает новостное издание, эти кредиты, составляющие 13 миллиардов долларов, оказались сложными для продажи, и банкам пришлось держать их на своих балансах. Причиной этому послужило плохое финансовое состояние Twitter, из-за чего банки могли продать эти кредиты только со значительной скидкой.

В результате банки были вынуждены списать значительную часть стоимости кредитов, что отрицательно сказалось на их финансовой отчетности. В некоторых случаях это даже привело к сокращению зарплат в заинтересованных отделах, как сообщают источники в отрасли.

Маск завершил сделку по приобретению Twitter в октябре 2022 года, заплатив approximately 44 миллиарда долларов. Большая часть средств была получена от продажи акций Tesla, а остальная сумма была взята в кредит у семи банков, в том числе таких известных, как Morgan Stanley и Bank of America.

Банки все еще могут извлечь выгоду из этой сделки в долгосрочной перспективе, если Маск полностью погасит кредиты. В настоящее время они получают высокие процентные платежи от Маска. Однако эти процентные платежи добавляют к финансовым проблемам Twitter, которое борется за получение прибыли. Микроблогging-платформа, теперь переименованная в X, столкнулась с оттоком своих основных рекламных клиентов, которые обеспокоены влиянием на свой имидж бренда.

В прошлом году исследование экспертов по борьбе с ненавистнической риторикой показало, как реклама известных брендов могла появиться рядом с антисемитскими постами и постами от сторонников нацизма в Twitter. X отрицала, что такие случаи являются обычным явлением, и в свою очередь подала в суд на экспертов, но пока безрезультатно. Недавно X также подала в суд на непослушных рекламных клиентов, обвинив их в заговоре с целью перенаправить рекламные доллары от платформы.

В настоящее время банки испытывают трудности с поиском покупателей на кредиты, выданные Маску, так как высокие процентные платежи от Twitter добавляют к его финансовым проблемам. Из-за необходимости значительной скидки для продажи этих кредитов банки были вынуждены списать значительную часть их стоимости.

Читайте также: