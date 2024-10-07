Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПовестка дня

Бангладеш стремится привлечь к проблеме рохинджа внимание форума АСЕАН.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Бангладеш стремится привлечь к проблеме рохинджа внимание форума АСЕАН.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Бангладеш Мухаммад Юнус создает политическую основу для возвращения многочисленных рохиньяских беженцев на родину в Мьянме. Юнус упомянул, что поднял этот вопрос во время своего визита в Дакку с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, попросив включить его в повестку дня блока ASEAN на предстоящем заседании. Анвар согласился, учитывая, что Малайзия станет председателем ASEAN в следующем году. Хотя Бангладеш не входит в этот блок, Мьянма является членом.

Более миллиона мусульман-рохинья проживают в лагерях беженцев в Бангладеш уже некоторое время. Большая часть этих беженцев, более 700 000, покинула Мьянму в августе 2017 года из-за жестокого подавления своей этнической группы военными после нападений боевиков. С тех пор в Мьянме правит военная хунта, которая находится в постоянном конфликте с несколькими повстанческими группировками. До сих пор не было найдено решения по возвращению рохинья. Однако Юнус подчеркнул необходимость немедленного решения.

Визит Анвара Ибрагима в Бангладеш стал первым за 11 лет посещением высокопоставленного малайзийского чиновника. Юнус пришел к власти после того, как премьер-министр Шейх Хасина покинула страну в августе в результате массовых протестов.

Юнус обсудил срочную необходимость включения вопроса о рохиньяских беженцах в повестку дня ASEAN, так как он считает это критически важным для возвращения мусульман-рохинья на родину в Мьянме, как он упомянул в своей беседе с Анваром Ибрагимом. После согласия Анвара Малайзия, будучи председателем ASEAN, должна будет рассмотреть этот вопрос на предстоящем заседании.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно