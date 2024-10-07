Бангладеш стремится привлечь к проблеме рохинджа внимание форума АСЕАН.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Бангладеш Мухаммад Юнус создает политическую основу для возвращения многочисленных рохиньяских беженцев на родину в Мьянме. Юнус упомянул, что поднял этот вопрос во время своего визита в Дакку с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, попросив включить его в повестку дня блока ASEAN на предстоящем заседании. Анвар согласился, учитывая, что Малайзия станет председателем ASEAN в следующем году. Хотя Бангладеш не входит в этот блок, Мьянма является членом.

Более миллиона мусульман-рохинья проживают в лагерях беженцев в Бангладеш уже некоторое время. Большая часть этих беженцев, более 700 000, покинула Мьянму в августе 2017 года из-за жестокого подавления своей этнической группы военными после нападений боевиков. С тех пор в Мьянме правит военная хунта, которая находится в постоянном конфликте с несколькими повстанческими группировками. До сих пор не было найдено решения по возвращению рохинья. Однако Юнус подчеркнул необходимость немедленного решения.

Визит Анвара Ибрагима в Бангладеш стал первым за 11 лет посещением высокопоставленного малайзийского чиновника. Юнус пришел к власти после того, как премьер-министр Шейх Хасина покинула страну в августе в результате массовых протестов.

Юнус обсудил срочную необходимость включения вопроса о рохиньяских беженцах в повестку дня ASEAN, так как он считает это критически важным для возвращения мусульман-рохинья на родину в Мьянме, как он упомянул в своей беседе с Анваром Ибрагимом. После согласия Анвара Малайзия, будучи председателем ASEAN, должна будет рассмотреть этот вопрос на предстоящем заседании.

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