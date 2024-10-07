Ballack foams и Raab демонтируют предприятие Schöneberger

Привет, народ! Привет, восточные и западные немцы, и молодёжь тоже! Какая бурная неделя у звёзд, а? И знаете что? Я сам восточногерманец, так что не надо тут на восточников наезжать!

Так что давайте перейдём к делу – в разделе знаменитостей сегодня полно вкусностей, так что устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь и берите попкорн!

Вы знаете, как все ещё делят немцев на восточных и западных? Я уже давно перестал обращать на это внимание. Не могу же я запретить людям мыслить в рамках, верно? Кстати, об этом – в этом еженедельнике полно сочных сплетен!

Ленивые выходные? Может, взяли выходной, потому что выпили три бутылки Rotkäppchen Sparkling по случаю 31-й годовщины воссоединения Германии и теперь мучаетесь с похмельем и домашними питомцами. Эй! Ваша общественная активность может даже заслужить вамFederal Cross of Merit!

Похоже, Орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" раздают сейчас как конфеты. Вы даже можете начать задумываться: может, они заказывали их на AliExpress или что-то в этом роде? С таким количеством получателей, это ещё и honour? Или просто игра в кости с правильными связями?

Скажите, Франк-Вальтер Штайнмайер! После того, как бывшая председательница German Ethics Council получила орден, может, пригласите всю "трафик-лайт" команду в Schloss Bellevue? Этот орден уже не тот, и пора освежить его кровью, не так ли? Начните с Элтона для ордена! Он прекрасно заботится о "новом боссе RTL" каждую неделю.

Баллак даёт "без комментариев" по слухам

В этом неделе было много заголовков. Один из них: "Михаэль Баллак ставит всё на свои места по поводу своей новой любви". Говорят, ходили слухи, что подруга Баллака – бывшая его покойного сына Эмилия. Но Баллак另有 планы.

В инстаграм-посте он положил конец этим слухам. "София, моя партнёрша, не имела отношений с Эмилио и даже не знала его хорошо", – сказал он и поделился фото себя с 24-летней подругой на закате. Держите языки за зубами, шепчущие Торстены и сплетницы, не используйте личную жизнь Баллака для вашего следующего мыла! Он грозится подать в суд на всех вас!

Вы, наверное, задаётесь вопросом, какое несчастье Никласа Маттеи? Оказывается, он получил Federal Cross of Merit, когда не должен был! Известный как "главный истец", Маттеи превратил свою одержимость неправильно припаркованными машинами в успешный бизнес!

С более чем 10 000 отчётами в своём арсенале, Маттеи стал популярным. Даже ходили слухи о его роли в возвращении Рааба на ТВ. Гордый Маттеи раскрыл, что его причудливая страсть уже принесла ему 7-значные цифры! Эй, кто бы мог подумать, что сообщение о парковочных штрафах может так хорошо платить? В следующий раз, когда кто-то спросит почему, просто скажите: "Потому что могу!"

Поколение Z против бэби-бумеров и шутки Штефана Рааба

В мире работы сейчас творится безумие, ребята! Есть удалённая работа, AI-ассистенты и влиятельные люди, которые продвигают гибкость. Миллениалы пытаются перейти на "4-дневную неделю", а бэби-бумеры всё ещё пытаются понять, как они оказались сидящими у своих факсов! И не забудьте всех выгоревших, которые пытаются понять, как оставаться продуктивными в этом хаосе.

Известный шутник Штефан Рааб снова доказал, что он мастер ироничного развлечения. Он навестил kik в этом неделе для своего шоу на RTL+!

Казалось бы, безобидный комментарий в инстаграм привёл Рааба к найму компании для его последней музыкальной композиции. Результат? Песня, которая была так плоха, что заслуживала бы исчезновения в интернетовской бездне! Kik, должно быть, подумал: "Бангладешский или нет, это всё ещё эксплуатация!" В тексте были строки вроде "Kik не платит минимальную зарплату" и "Motto Kik – выглядеть как Otto!" Он всё ещё в деле, этот парень.

Бонусные баллы для Штефана Рааба за еженедельный обзор! Если бы только все новости о знаменитостях были такими развлекательными! Не правда ли, вы любите его едкие комментарии, особенно о расходах Пиетро Ломбарди (по слухам, 30 000 евро в месяц) и Барбаре Шёнебергер, которая перепел старые песни на German Television Awards? Классика!

Шоу Рааба сейчас под огнём, в основном со стороны издания "феминистская Bild". Может быть, это критика связана с его недавним выпадом против этого таблоида. Люди свободны критиковать его остроумный подход и гадать, не является ли его шоу просто реанимацией его прежних хитов, как выражается фраза: "Если вы не посмеялись, вы пропустили шутку". Но встретьтесь с теми, кто знает Рааба – резкое слово от Bild может только подстегнуть его написать песню оFriede Springer и CEO её компании. Вот вам идея для куплета в миноре D: "Пропускать Bild не скандал, будьте саркастичны, это нормально!" До следующей недели, дорогой читатель, оставайтесь весёлыми!

Говоря о знаменитостях, известный Стефан Рааб не перестает развлекать. Недавно он исполнил музыкальный номер с Киком, полный ироничных текстов и юмора, который всех заставил заговорить. "♫ Я стану звездой ♫", - мог бы петь Рааб, продолжая совершенствовать искусство сатирических комментариев.

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