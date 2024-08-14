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Балкон с шестью людьми отрывается от стены дома

Молодой человек в смертельной опасности

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Пожарная бригада отправила инженера в дом для оценки дальнейших рисков для жителей
Пожарная бригада отправила инженера в дом для оценки дальнейших рисков для жителей

Балкон с шестью людьми отрывается от стены дома

Шесть человек стояли на балконе многоквартирного дома в Гамбурге, когда он внезапно обрушился под ними. Женщина и пять мужчин упали с третьего этажа на землю. 30-летний мужчина борется за свою жизнь.

В результате обрушения балкона в Гамбурге прошлой ночью пострадали шесть человек. Мужчина тридцати с небольшим лет получил тяжелые травмы, сообщил представитель пожарной службы. Еще двое получили средние травмы, а трое - легкие.

Происшествие в районе Лангенхорн произошло вскоре после 21:30. Причина инцидента пока неизвестна. Балкон находился на третьем этаже многоквартирного дома 1960-х или 1970-х годов и не был полностью подперт снизу, а сложился под углом 90 градусов и все еще висит на фасаде здания.

Все шестеро, находившиеся на балконе - пятеро мужчин и одна женщина - упали на землю и были доставлены в больницу. Квартиры на пострадавшей стороне здания были эвакуированы, сказал пожарный. Теперь инженерам-строителям предстоит решить, как поступить. Местный новостной портал "Moin.de" сообщает, что происшествие произошло во время инаугурационной вечеринки.

В контексте данной ситуации два предложения, содержащие слово 'неудачный':

Неудачный инцидент привел к тому, что шестерых человек доставили в больницу. Несмотря на тщательное расследование, точная причина этого неудачного происшествия так и осталась неизвестной.

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