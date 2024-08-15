- Балкон обрушился, шесть человек ранены

При обрушении балкона в Гамбурге пострадали шесть человек. Один человек получил тяжелые ранения, двое - средней степени тяжести, трое - легкие, как сообщило пожарное управление. То, получил ли человек с тяжелыми ранениями угрожающие жизни травмы, как сообщалось ранее, оставалось неясным в четверг утром.

Происшествие в районе Лангенхорн произошло в среду вечером вскоре после 21:30. Как это произошло, по-прежнему совершенно неясно.

Балкон обрушился вниз

Балкон был прикреплен к третьему этажу многоквартирного дома 1960-х или 1970-х годов. Он не был полностью поддерживается снизу, а обрушился вперед под углом 90 градусов. По словам пожарного управления, он все еще висит на фасаде здания. Они решили не удалять его ночью, а сделать это днем в четверг или в ближайшие дни.

Все шесть человек, находившихся на балконе - пятеро мужчин и одна женщина - упали с примерно девяти метров. Их доставили в больницу. Квартиры на пострадавшей стороне дома были эвакуированы, сказал пожарный. Структурные инженеры должны теперь проверить, как поступить дальше. Пожарное управление было на месте вместе с спасательной службой и Техническим спасательным отрядом (THW) с 60 сотрудниками.

Несмотря на усилия спасательных служб, точная причина обрушения балкона остается неясной.

Расследование инцидента продолжается, и другие факторы, такие как структурные недостатки или внешние воздействия, рассматриваются в качестве потенциальных причин.

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