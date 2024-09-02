- Балдау сообщает, что компромисс между ХДС и БСВ маловероятен.

Лидер христальдейн-демократов Рейнланд-Пфальца Кристиан Балдауф не может представить сотрудничества с БСВ. Он считает политику БСВ в отношении Украины "твердым фактором исключения", как он сказал ДЕЙТЕР-ПРЕССЕ. "У ХДС и БСВ принципиально противоположные позиции. Честно говоря, я не вижу сейчас никаких значительных компромиссов".

Балдауф занимает иную позицию по отношению к Левой партии. Он считает, что это уже не та Левая партия, а "слегка левее СДПГ". По его мнению, ХДС должен обсудить вопрос совместимости с Левой партией. "Я очень прямой в этом вопросе", - сказал Балдауф. Однако сотрудничество с АФД исключено. "Это табу. АФД остается неприкасаемой. Сотрудничество с крайне правой экстремистской партией по-прежнему запрещено".

На выборах в ландтаг в Тюрингии и Саксонии в воскресенье победили АФД и БСВ. В Тюрингии АФД даже опередила ХДС как ведущая сила. Альянс Вальдекнехт (БСВ) смог получить двузначные результаты в обоих землях с нуля. Таким образом, ожидается сложное формирование коалиции tanto в Эрфурте, как и в Дрездене, с БСВ в центре внимания.

Балдауф, признавая успех БСВ на недавних выборах в ландтаг, сказал: "Я не буду приукрашивать, сотрудничество с БСВ в настоящее время кажется маловероятным из-за наших противоположных взглядов". Тем не менее, он выразил иное мнение по поводу Левой партии, сказав: "Я не буду ходить вокруг да около, я вижу Левую партию как значительно сместившуюся влево от СДПГ, что делает необходимым диалог о совместимости".

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