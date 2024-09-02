Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь врать.

Балдау сообщает, что компромисс между ХДС и БСВ маловероятен.

После выборов в Саксонии и Тюрингии, ХДС необходимо серьезно изучить новые возможности союзов.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Христиан Балдауф по-прежнему без понятия о потенциальной совместимости с БСВ.
Христиан Балдауф по-прежнему без понятия о потенциальной совместимости с БСВ.

- Балдау сообщает, что компромисс между ХДС и БСВ маловероятен.

Лидер христальдейн-демократов Рейнланд-Пфальца Кристиан Балдауф не может представить сотрудничества с БСВ. Он считает политику БСВ в отношении Украины "твердым фактором исключения", как он сказал ДЕЙТЕР-ПРЕССЕ. "У ХДС и БСВ принципиально противоположные позиции. Честно говоря, я не вижу сейчас никаких значительных компромиссов".

Балдауф занимает иную позицию по отношению к Левой партии. Он считает, что это уже не та Левая партия, а "слегка левее СДПГ". По его мнению, ХДС должен обсудить вопрос совместимости с Левой партией. "Я очень прямой в этом вопросе", - сказал Балдауф. Однако сотрудничество с АФД исключено. "Это табу. АФД остается неприкасаемой. Сотрудничество с крайне правой экстремистской партией по-прежнему запрещено".

На выборах в ландтаг в Тюрингии и Саксонии в воскресенье победили АФД и БСВ. В Тюрингии АФД даже опередила ХДС как ведущая сила. Альянс Вальдекнехт (БСВ) смог получить двузначные результаты в обоих землях с нуля. Таким образом, ожидается сложное формирование коалиции tanto в Эрфурте, как и в Дрездене, с БСВ в центре внимания.

Балдауф, признавая успех БСВ на недавних выборах в ландтаг, сказал: "Я не буду приукрашивать, сотрудничество с БСВ в настоящее время кажется маловероятным из-за наших противоположных взглядов". Тем не менее, он выразил иное мнение по поводу Левой партии, сказав: "Я не буду ходить вокруг да около, я вижу Левую партию как значительно сместившуюся влево от СДПГ, что делает необходимым диалог о совместимости".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.
Федеральные земли Германии

Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.

- Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров. Близительно 2000 комаров были исследованы отделом здравоохранения района Митте в этом году, и среди них не было найдено ни одного азиатского тигрового комара. Вместо этого они обнаружили других полосатых комаров, которые люди могут не сразу узнать, согласно словам Лукаса Муражджа, медицинского

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Инициативы, сфокусированные на воде, будут реализованы вдоль Одра, охватывая широкий спектр...
Федеральные земли Германии

Администрация на федеральном уровне поощряет трансграничную координацию на обоих водоемах реки Одер.

Водные вызовы: вариации наводнений, засух и реziłaции вдоль реки Одры стимулируют межгосударственное сотрудничество с Польшей со стороны федерального правительства.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.
Федеральные земли Германии

К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.

Лutz Хахмейстер оказал значительное влияние на немецкую медиасферу и мир кино, способствуя фильмопроизводству, публикациям, ведению института и созданию фестиваля. К сожалению, он покинул нас в возрасте 64 лет.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа
Главные темы

Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа

На похоронах американо-израильского заложника, трагически погибшего в секторе Газа, президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление, сказав: «Я извиняюсь от имени государства Израиль за то, что не удалось уберечь вас от трагического события, произошедшего 7 октября, и не удалось добиться...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно